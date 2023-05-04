禮來阿茲海默症新藥效果卓着 專家就副作用示警

（法新社華盛頓3日電） 雖然美國製藥大廠禮來公司（Eli Lilly）旗下實驗性阿茲海默症藥物能顯着減緩認知及功能衰退，深受專家肯定，但禮來內部高層也警告，這種藥物可能會導致嚴重副作用。

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針對近1200名阿茲海默症早期患者的分析中，與安慰劑相比，實驗性阿茲海默症藥物Donanemab於18個月期間讓衰退速度減緩了35%。

測量方式是以「綜合阿茲海默症量表」（Integrated Alzheimer's Disease Rating Scale, iADRS）為標準，評估患者執行日常事務的能力，像是管理財務、駕駛汽車、從事嗜好，以及談論時事等。

Donanemab的副作用包括近1/4接受治療的患者大腦有部分區塊出現暫時性腫脹，且實驗組和安慰劑組分別有31%和14%的患者出現微出血癥狀。

2名患者過世與藥物副作用有關，而另有第3名患者也可能是因治療過世。

禮來神經科學研發部門高階主管敏頓（Mark Mintun）補充表示，「與許多衰弱和致命性疾病的有效療法一樣，當中可能會有很嚴重，甚至危及生命的風險」。

不過，Donanemab仍大獲獨立專家的肯定，直指Donanemab有潛力，若經當局核准，能大幅改善阿茲海默症患者的生活品質。阿茲海默症是目前最常見的失智症類型。

© 2023 AFP