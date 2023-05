誰說看膩超級英雄？ 星際異攻隊3成北美票冠軍

(法新社洛杉磯7日電) 北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天通報,「星際異攻隊3」無懼影迷間愈來愈常討論到的「超級英雄片疲乏」問題,上映第一個周末就以1.14億美元票房成為北美票房冠軍。

分析師葛羅斯(David A. Gross)表示,「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3)這個成績雖不如去年「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)的1.87億美元表現,對「一部漫威(Marvel)電影的第3章來說,仍舊是非凡的開映成績」。他並補充道:「這是門強強滾的生意。」

「星際異攻隊3」把上映第5周的「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)踢下北美票房冠軍寶座。改編自電玩的「超級瑪利歐兄弟電影版」迄今全球海撈超過10億美元,5至7日期間在美加有1860萬美元收入。

「鬼玩人:復活」(Evil Dead Rise)以570萬美元進帳排名第3。由莉莉蘇利文(Lily Sullivan)及艾莉莎薩瑟蘭(Alyssa Sutherland)飾演的姊妹,在該片被迫與附身肉體的惡靈展開殘酷的生死戰鬥。

排名第4的是「神啊,你在嗎?」(Are You There God? It's Me, Margaret),票房340萬美元。

「再愛一次」(Love Again, 暫譯)排名第5,收入240萬美元。印度寶萊塢明星琵艷卡喬普拉(Priyanka Chopra Jonas)飾演的年輕女性,在一名記者的幫助下走出未婚夫過世的傷痛。

第6到第10的電影依序為:「捍衛任務4」(John Wick: Chapter 4),240萬美元;「龍與地下城:盜賊榮耀」(Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves),150萬美元;「Air」(Air), 140萬美元;「絕地營救」(Guy Ritchie's The Covenant),120萬美元;「SISU:黃金硬漢」(Sisu),110萬美元。

