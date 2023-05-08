誰說看膩超級英雄？ 星際異攻隊3成北美票冠軍

（法新社洛杉磯7日電） 北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，「星際異攻隊3」無懼影迷間愈來愈常討論到的「超級英雄片疲乏」問題，上映第一個周末就以1.14億美元票房成為北美票房冠軍。

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分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）這個成績雖不如去年「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）的1.87億美元表現，對「一部漫威（Marvel）電影的第3章來說，仍舊是非凡的開映成績」。他並補充道：「這是門強強滾的生意。」

「星際異攻隊3」把上映第5周的「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）踢下北美票房冠軍寶座。改編自電玩的「超級瑪利歐兄弟電影版」迄今全球海撈超過10億美元，5至7日期間在美加有1860萬美元收入。

「鬼玩人：復活」（Evil Dead Rise）以570萬美元進帳排名第3。由莉莉蘇利文（Lily Sullivan）及艾莉莎薩瑟蘭（Alyssa Sutherland）飾演的姊妹，在該片被迫與附身肉體的惡靈展開殘酷的生死戰鬥。

排名第4的是「神啊，你在嗎？」（Are You There God? It's Me, Margaret），票房340萬美元。

「再愛一次」（Love Again, 暫譯）排名第5，收入240萬美元。印度寶萊塢明星琵艷卡喬普拉（Priyanka Chopra Jonas）飾演的年輕女性，在一名記者的幫助下走出未婚夫過世的傷痛。

第6到第10的電影依序為：「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4），240萬美元；「龍與地下城：盜賊榮耀」（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves），150萬美元；「Air」（Air）， 140萬美元；「絕地營救」（Guy Ritchie's The Covenant），120萬美元；「SISU：黃金硬漢」（Sisu），110萬美元。

© 2023 AFP