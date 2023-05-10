玩捉迷藏闖私人宅院 美路州少女遭鄰居槍擊

（法新社休士頓9日電） 美國路易斯安那州小鎮周末發生槍擊案，一名14歲女孩玩捉迷藏躲入鄰居的私人宅院時，疑遭鄰居開槍射傷。涉案鄰居已遭警方羈押，被控加重企圖以武器傷害罪。

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法新社報導，當地警長辦公室聲明指出，這起事故是7日發生在路易斯安那州史塔克斯鎮（Starks），靠近路州與德州邊界。

警官獲報趕到現場，發現一名十幾歲的女孩「後腦勺受了槍傷」，立刻將她送醫，所幸「沒有生命危險」。

警方經調查得知，有幾個年輕人「在附近玩捉迷藏，躲到鄰居的私人產業內」。

58歲屋主陶艾爾（David Doyle）與警探交談時表示，他「看到屋子外面有人影，這時便進屋去取槍」。

警方聲明說：「陶艾爾走回屋外，看到有人從他的宅院中逃跑，這時他便朝他們開槍，並未察覺到射中那個女孩。」

陶艾爾遭羈押並被控多項罪名，包括加重企圖以武器傷害罪。

這是美國近日最新一起因無傷大雅小事引發的槍擊案。今年4月，一名20歲女子在紐約州不小心開錯車道，遭屋主開槍喪命。

同一個月，德州有一名男子朝兩名啦啦隊員開槍，只因其中一名啦啦隊員認錯車子，試圖打開他的車門。

此外，密蘇里州有一名16歲的非裔男子在接回弟弟時，因為按錯門鈴遭屋主開了兩槍重傷。（譯者：紀錦玲）

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