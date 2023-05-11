2022年全球逾7100萬人國內流離失所

（法新社日內瓦11日電） 監督機構人員今天說，由於多重危機而形成的「完美風暴」在2022年迫使數千萬人逃離家園，使得全球的國內流離失所人數創下新高。

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2022年通報的國內流離失所者（IDP）史無前例地達到7110萬人，比2021年增加20%，主要原因是俄羅斯在烏克蘭的戰爭以及淹沒巴基斯坦的季風暴雨洪災導致大規模流離失所。

根據「境內流離失所監測中心」（Internal Displacement Monitoring Centre）及「挪威難民理事會」（Norwegian Refugee Council）聯合報告，2022年新增整整6090萬國內流離失所者，有些人在這一年中被迫多次逃離。

這代表2022年新增的國內流離失所者創下歷史新高，與2021年新增約3800萬人相比，大幅增加60%。

境內流離失所監測中心主任比拉克（Alexandra Bilak）告訴法新社，這個數據「非常高」。

「大部分的新增人數是由烏克蘭戰爭造成，但也是由於巴基斯坦的洪水、世界各地新增和持續進行的衝突，以及我們從美洲到太平洋地區看到的許多突發和緩慢發生的災難。」

2022年由衝突造成的新增國內流離失所人數激增達到2830萬人，比2021年增加近1倍，是過去10年年平均水準的3倍。

2022年除了烏克蘭境內的1700萬流離失所者外，巴基斯坦有800萬人因巨大洪水被迫逃離家園。

撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）約有1650萬人流離失所，其中一半以上是由於衝突造成，特別是在剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）和衣索比亞。

今年全球的國內流離失所者人數預料只會增加，部分原因是新的衝突，例如肆虐蘇丹的暴力衝突，已迫使數十萬人逃離家園。

© 2023 AFP