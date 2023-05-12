紐約地鐵遊民遭壓頸致死 美陸戰隊員被控過失殺人

（法新社紐約11日電） 紐約檢方發言人今天表示，美國陸戰隊員潘尼（Daniel Penny）在紐約地鐵列車上涉嫌壓住遊民尼利（Jordan Neely）的脖子，導致他窒息身亡，檢方將以過失殺人罪起訴潘尼。

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曼哈頓地方檢察官布萊格（Alvin Bragg）的發言人告訴法新社：「我們可以證實潘尼將因涉嫌二級過失殺人罪遭到逮捕。」他並表示，潘尼可能會在12日出庭答辯。

受害人尼利（Jordan Neely）經常在地鐵上表演，以模仿麥可傑克森（Michael Jackson）為人熟知，尼利本月初的死亡事件引發社會公憤。

整段事發過程都被監視攝影器拍了下來，惹怒運動人士和左派議員，也引發一波抗議行動，要求逮捕犯案者。

影片顯示，在地鐵列車上，30歲的尼利被另一名男子勒住脖子，據信這名男子便是24歲的陸戰隊員潘尼。

目擊者稱，尼利在列車上行為古怪，並向乘客喊着討要食物和飲料，潘尼於是把尼利壓制在地。

此事件觸及紐約的兩個燙手問題，其一是金融之都紐約有許多患有精神疾病的遊民；此外，居民也擔憂搭乘地鐵時的人身安全。

這起事件也含有種族因素，尼利是非裔，潘尼則是白人。

紐約市法醫表示，尼利是因為頸部「受壓迫」而死，判斷他死於他殺。

© 2023 AFP