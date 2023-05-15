蟬聯北美冠軍 星際異攻隊3全球票房飆上5億美元

（法新社洛杉磯14日電） 本周以6050萬美元成績，蟬聯北美票房冠軍的漫威（Marvel）電影「星際異攻隊3」，全球總收入達5億美元。

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法新社報導，「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）一周前將「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）踢下北美票房龍頭寶座。但改編自電玩的「超級瑪利歐兄弟電影版」迄今全球海撈超過12億美元，本周末以1300萬美元的票房，在上映第6周仍穩居第2。

「高年級姐妹會2：下一章」（Book Club: The Next Chapter, 暫譯）開映這一周進帳650萬美元，排名第3。分析師葛羅斯（David A. Gross）形容這樣的成績算是「慢熱」，說：「年長的觀眾應該會慢一點才會去看這類的片。」

「鬼玩人：復活」（Evil Dead Rise）本周下滑一個位置，以370萬美元票房排名第4。

同樣下滑一個位置的，還有以250萬美元票房排在第5的「神啊，你在嗎？」（Are You There God? It's Me, Margaret）。

第6到第10的電影依序為：「催眠狙擊」（Hypnotic），240萬美元；「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4），190萬美元；「重新再愛一次」（Love Again），160萬美元；「Air」（Air），75萬美元；「龍與地下城：盜賊榮耀」（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves），74萬美元。

© 2023 AFP