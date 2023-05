蟬聯北美冠軍 星際異攻隊3全球票房飆上5億美元

(法新社洛杉磯14日電) 本周以6050萬美元成績,蟬聯北美票房冠軍的漫威(Marvel)電影「星際異攻隊3」,全球總收入達5億美元。

法新社報導,「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3)一周前將「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)踢下北美票房龍頭寶座。但改編自電玩的「超級瑪利歐兄弟電影版」迄今全球海撈超過12億美元,本周末以1300萬美元的票房,在上映第6周仍穩居第2。

「高年級姐妹會2:下一章」(Book Club: The Next Chapter, 暫譯)開映這一周進帳650萬美元,排名第3。分析師葛羅斯(David A. Gross)形容這樣的成績算是「慢熱」,說:「年長的觀眾應該會慢一點才會去看這類的片。」

「鬼玩人:復活」(Evil Dead Rise)本周下滑一個位置,以370萬美元票房排名第4。

同樣下滑一個位置的,還有以250萬美元票房排在第5的「神啊,你在嗎?」(Are You There God? It's Me, Margaret)。

第6到第10的電影依序為:「催眠狙擊」(Hypnotic),240萬美元;「捍衛任務4」(John Wick: Chapter 4),190萬美元;「重新再愛一次」(Love Again),160萬美元;「Air」(Air),75萬美元;「龍與地下城:盜賊榮耀」(Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves),74萬美元。

