聯合國籲削減塑膠污染

（法新社巴黎16日電） 聯合國今天公布報告表示，世界必須將一次性塑膠製品用量減半，並削減這類塑膠製品的消費，以遏阻環境污染的浪潮。報告中還警告，未來幾年至關重要。

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人們越來越關注塑膠微粒的影響，這些微粒是塑膠產品在環境中分解時產生，從最深的海洋海溝到聖母峰（Mount Everest）頂都可以發現它們。

甚至在人的血液、母乳和胎盤也已檢測到塑膠微粒。

聯合國環境規畫署（United Nations Environment Programme, UNEP）這份報告發布後兩周，來自近200個國家的談判代表將在巴黎舉行新一輪談判，希望在明年達成結束塑膠污染的法律協議。

報告中提出一項三管齊下計畫，透過再利用、回收和多樣化所用材料，協助在2040年前將塑膠污染總量削減80%，並將一次性使用塑膠製品的產量減少一半。

這項報告引述研究估計，到2040年，生產塑膠製品所排放溫室氣體可能會佔全球總量的19%。

這根本將阻止世界履行在巴黎協定（Paris Agreement）所作承諾，亦即將地球平均氣溫上升幅度限制在比工業革命前水準高攝氏1.5度內。

聯合國環境規畫署執行長安德森（Inger Andersen）說：「我們生產、使用和處理塑膠的方式正在污染生態系統，給人類健康帶來風險並破壞氣候穩定。」

全世界在2020年產生約2.38億公噸來自供短暫使用塑膠製品的廢棄物，例如最終進入城市垃圾的包裝材料。

如果沒有重大改變，聯合國環境規畫署預估到2040年，每年的塑膠垃圾將達到4.08億公噸，其中包括3.80億公噸的新化石燃料塑膠。這將意味着大約2.27億公噸的塑膠最終將進入環境。

聯合國環境規畫署報告估計，透過一系列「系統改變」解決方案，這個污染數字可以減少到4100萬公噸。

但報告中說，沒有時間可以浪費了。

報告中警告：「未來3到5年是採取行動的關鍵時刻，以使世界走上在2040年實施系統改變方案的道路。」

© 2023 AFP