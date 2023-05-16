R&B 歌手想甩藝名威肯 社群媒體改用原名

（法新社紐約15日電） 走紅全球的加拿大歌手威肯（The Weeknd）想改掉這個藝名，目前在社群平台上的顯示名稱，已改用原名特斯法耶（Abel Tesfaye）。

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以Blinding Lights一曲大紅大紫的威肯，今天把在推特（Twitter）、Instagram上的名字改掉了，但他在那兩個社群平台的用戶名稱仍是@theweeknd。

在這之前，特斯法耶在W Magazine發表評論時稱，他想「做掉威肯」。

他說：「我正走在一條凈化之路，也到了準備把屬於威肯的篇章給結束掉的時間與場合了。」

「我仍會做音樂，或許會用阿貝爾（特斯法耶）這個名字，也可能以威肯之名。我還是想做掉威肯，且終究會那麼做的。我一定會試着蛻變重生。」

他還告訴W Magazine，目前正在製作的專輯，「可能是我以威肯之名最後的努力了」。

「這是我必須要做的。打着威肯的名號，我已道盡一切。」

33歲的特斯法耶與莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）一起演出HBO即將上映的影集「偶像漩渦」（The Idol），該影集將於下個月播出。

父母來自衣索比亞的他，10多年前憑暗黑感性的節奏藍調（R&B）音樂一炮而紅，在YouTube獲大量追蹤。

他也是Spotify月聽眾數破億的第1人。

© 2023 AFP