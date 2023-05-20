西恩潘力挺編劇罷工 批電影界不認真看待AI衝擊

（法新社坎城19日電） 美國演員西恩潘（Sean Penn）今天全力支持好萊塢編劇罷工行動，說電影製片廠沒有認真關切人工智慧（AI）的問題，是「人類令人髮指的行為」。

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西恩潘是在坎城影展（Cannes Film Festival）發表上述談話。他主演的新片「黑蠅」（Black Flies）昨天在影展上首映，故事描述紐約醫護人員的堅忍不拔。

被問及顛覆好萊塢電影製作的編劇罷工行動時，西恩潘表示：「很長一段時間以來，其實是整個產業一直顛覆著編劇、演員和導演的工作。在這種情況下，我當然全力支持劇作家協會。」

西恩潘說：「人們議論着很多新概念，包括利用人工智慧（創作劇本）。如果沒有任何來自製片人的反對，我會覺得這是人類令人髮指的行為。」

編劇們在影視串流帶來混亂，以及對人工智慧與日俱增的使用感到擔憂後，要求獲得更好的薪酬待遇措施。美國劇作家協會（Writers Guild of America）和美國主要電影公司協商破裂後，罷工行動於5月3日展開。

這場罷工行動是本屆影展上的熱議話題。

電影「印第安納瓊斯之命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny）導演詹姆斯曼高德（James Mangold）也支持罷工的編劇們。

他對記者們說：「沒有好的劇本就不會有電影，沒有編劇就不會有好的劇本。我支持他們抗爭。」

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