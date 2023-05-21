公理2號私人任務將啟程 首批沙國太空人前進ISS

（法新社佛州卡納維爾角21日電） 民間太空基礎設施開發商「公理太空公司」規畫的私人國際太空站（ISS）任務，預計今天從美國佛羅里達州發射升空，組員包括沙烏地阿拉伯首度派遣的2位太空人。

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當中，乳癌研究人員巴納威（Rayyanah Barnawi）將成為首位上太空的沙國女性；沙國戰鬥機飛行員卡尼（Ali Al-Qarni）也將加入這趟任務。

公理太空公司（Axiom Space）這次「公理2號」（Ax-2）任務組員將於當地時間下午5時37分，從佛州南部卡納維爾角（Cape Canaveral）甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）搭乘美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭升空。

這支任務團隊還包括前美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人惠特森（Peggy Whitson），這將是她第4度飛往ISS；來自美國田納西州的商人肖夫納（John Shoffner）則將擔任駕駛員。

這支4人團隊預計明天下午約1時30分抵達ISS，停留約10天，期間將從事大約20項實驗，其中一項涉及研究幹細胞在零重力環境下的作用。

ISS目前有另外7名太空人，包括3名俄羅斯人、3名美國人以及阿拉伯聯合大公國的太空人尼雅迪（Sultan al-Neyadi）。尼雅迪上個月成為全球首位在太空漫步的阿拉伯人。

巴納威在最近的一次記者會中說：「身為第一位代表沙烏地阿拉伯的女性太空人，我非常高興且榮幸地承擔這一使命。」

巴納威還表示，除了很興奮將在ISS進行研究，也期待在ISS期間能與孩子們分享經歷，「我可以看到孩子們的臉孔，看到他們首度見到自己家鄉的太空人的反應，實在很讓人興奮」。

© 2023 AFP