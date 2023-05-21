超脫樂團主唱寇特柯本摔爛吉他 近60萬美元拍出

（法新社紐約20日電） 拍賣行今天表示，一把「超脫合唱團」（Nirvana）主唱寇特柯本（Kurt Cobain）在舞台上摔爛的吉他，以近60萬美元的價格拍出，是預估價格的好多倍。

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朱力安拍賣公司（Julien's Auctions）的佛瑞德里克（Kody Frederick）本月稍早告訴法新社，這把被砸爛的黑色Fender Stratocaster吉他已修復成原狀，但已經不能再彈奏。

超脫樂團是一支美國的油漬搖滾樂團，於1987年在華盛頓州的的亞伯丁組建，這把吉他上有所有3名成員的簽名。

拍賣行表示，這把吉他是在紐約市Hard Rock Cafe拍賣，拍賣前原本預估價6萬美元，但最後以59萬5000美元高價賣出。

佛瑞德里克5月稍早告訴法新社：「你可以看到他重摔吉他導致吉他裂掉的地方，就是琴頸連接之處，還有下面這裡他重摔吉他撞擊的地方。」

超脫樂團的熱門歌曲多由寇特柯本創作，包括Come As You Are、Lithium，以及1991年名曲Smells Like Teen Spirit。

寇特柯本飽受藥物成癮和憂鬱症所苦，與妻子蔻特妮洛夫（Courtney Love）關係也不好。

他在1994年4月結束自己的生命。

© 2023 AFP