現代奴役情形惡化 高收入國家淪共犯

（法新社倫敦24日電） 根據今天發表的「2023全球奴役指數」（2023 Global Slavery Index）報告，雖然強迫勞動現象在低收入國家較常見，但此事與高收入國家的需求「息息相關」。

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由人權慈善機構「自由行」（Walk Free）彙整的這份報告，將現代奴役定義為包含「強迫勞動、逼婚或奴役婚姻、抵債、強迫商業性剝削、人口販運、類奴役行為，以及販賣和剝削兒童」。

奴役的核心原則涉及「系統性地剝奪一個人的自由」，無論是接受或拒絕勞動的權利也好，還是決定是否結婚、何時結婚、與誰結婚的自由也好。

報告指出，雖然強迫勞動現象在低收入國家較常見，但此事與高收入國家的需求「息息相關」，還說所有強迫勞動的案例中，有2/3與全球供應鏈有關。

報告還說，由歐洲聯盟（EU）和世界19大經濟體組成的20國集團（G20）國家目前進口商品中涉及強迫勞動的產品價值高達4680億美元，高出前份報告統計的3540億美元。

電子產品仍然是價值最高的強迫勞動風險商品，其次是服飾、棕櫚油和太陽能面板，顯示可再生能源商品的需求很高。

「自由行」創辦人佛瑞斯特（Grace Forrest）指出：「現代奴役滲透到我們社會的各個層面，編織於我們衣物之中、點亮我們電子產品、為我們的食物調味。」

她補充表示：「就本質來說，現代奴役是極端不平等的體現。它是一面權力的鏡子，反映出社會中誰有權、誰無勢。」

© 2023 AFP