坎城影展 役所廣司奪最佳男主角

（法新社法國坎城27日電） 日本影星役所廣司今天以德國導演文溫德斯（Wim Wenders）作品「完美的日子」（Perfect Days，暫譯），登上坎城影展影帝。

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67歲的役所廣司在領取獎座時說：「我要特別感謝文溫德斯…他真的創造了一個偉大的角色。」

多才多藝的役所廣司從影超過40年，戲路十分寬廣，扮演過軍閥、黑道大哥、殺手以及警察等，這次在新片則是扮演一個維持東京公廁清潔的普通人。

役所廣司也曾踏入好萊塢拍過片，作品包括2005年的「藝伎回憶錄」（Memoirs of a Geisha）以及一年後的「火線交錯」（Babel）。

役所廣司在「完美的日子」中幾乎沒有對白，他在談到這個角色時表示，文溫德斯「給我很少的訊息…非常神秘，即使到了今天，我對這個角色仍幾乎一無所知」。

談到與77歲文溫德斯這樣一位歐洲電影圈重量級人物合作的經驗，役所廣司說：「這是我第一次這樣拍片，時間很短，也沒有綵排。」

役所廣司1956年出生於長崎縣諫旱，最初在市政廳任職，後來從報紙上看到廣告後於1979年投入演出。

他2003年告訴法國媒體說，在800名人選中，他是被選中的最後4人之一，「時至今日，只剩我還在吃演員這行飯」。

他在1985年的作品「蒲公英」（Tampopo）中飾演黑道大哥，是他演藝生涯中第一個突破性角色，這部片講述女主角朝着做出全鎮最好吃的拉麵而努力。

之後，他較為知名的大銀幕作品還包括1997年金棕櫚獎得主「鰻魚」（The Eel）以及2017年的「第三次殺人」（The Third Murder）。

2009年，他執導了從影第一部也是唯一一部長片「蛤蟆的油」（Toad's Oil），並身兼片中主角。

當被問及讓他繼續在影壇打拚的動力為何時，他2019年告訴知名娛樂新聞媒體「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）說：「我老認為自己做得不太到位，但一定會在下一部做到完美。」

「我猜這就是我在這一行的癮頭，讓我一做就是40年。」

© 2023 AFP