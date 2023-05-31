83歲艾爾帕西諾將再為人父 「爺孫戀」還老來得子

（法新社洛杉磯31日電） 美國媒體今天報導，高齡83歲的奧斯卡影帝艾爾帕西諾（Al Pacino）即將迎來他人生中第4個孩子，他的29歲女友已經懷孕8個月。

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美國有線電視新聞網（CNN）、「時人雜誌」 (People Magazine)、娛樂網站TMZ等多個來源報導，艾爾帕西諾的29歲女友阿爾法拉（Noor Alfallah）目前懷有身孕。

消息人士指稱，阿爾法拉已懷胎8月。據報導，當這個孩子長到18歲時，艾爾帕西諾將達101歲高齡。針對這項消息，他的經紀人未立即作出回應。

據報導，阿爾法拉是名製作人，與艾爾帕西諾自2022年4月開始交往。艾爾帕西諾迄今已與兩名女性生下3名子女。

艾爾帕西諾以「教父」（The Godfather）三部曲及「疤面煞星」（Scarface）等電影聞名於世，並於1992年以「女人香」（Scent of a Woman）一片榮獲奧斯卡影帝。

無獨有偶，同樣演出「教父」電影的奧斯卡影帝勞勃狄尼洛（Robert De Niro）最近才證實將再為人父，現年79歲的他即將迎來人生中第7個孩子。

© 2023 AFP