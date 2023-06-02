非法影視網站抓不勝抓 2022瀏覽2150億次

（法新社坎城1日電） 反盜版機構表示，雖已在打擊非法的電影、電視節目串流媒體，但數據顯示，非法網站正蓬勃發展，去年瀏覽量高達2150億次。

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總部設在英國的數據公司MUSO聲稱握有最全面的盜版網站相關資料，根據數據，這個數字在2021年到2022年間成長了18%，涵蓋48萬部影片和電視節目。

MUSO執行長查特利（Andy Chatterley）說：「取得非法內容一如往常十分容易。」

娛樂產業並未放棄打擊盜版，但承認過去的努力都適得其反。針對僅下載少數電影的個人祭出鉅額罰款，顯得業界看起來像是集體罷凌；就算法院下令封鎖網站，往往也是關了這個站、又冒出另一個站，只是在浪費時間。

如今業界將注意力放在「大魚」身上，用美國電影協會（Motion Picture Association）主席麥柯伊（Stan McCoy）的說法來形容，就是那些「靠盜版網站賺進數百萬美元，然後去買超跑的人」。

美國電影協會2017年成立「創意暨娛樂聯盟」（Alliance for Creativity and Entertainment），和全球其他業界團體協調反盜版行動，負責追蹤大型盜版營運商並通知警方。

光是在2023年，創意暨娛樂聯盟就協助關閉西班牙、巴西、德國、越南、埃及、突尼西亞的營運商，每個業者每月都有數以百萬計用戶。

© 2023 AFP