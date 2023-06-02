Meta發表新款混合實境頭戴裝置 力抗蘋果搶市

（法新社舊金山1日電） 就在蘋果公司即將推出的混合實境（MR）新產品之際，臉書（Facebook）母公司Meta Platforms今天搶先發表新一代混合實境頭戴裝置Quest 3。

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執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在社群平台Instagram上表示，新一代裝置較前一代薄40%，且具有彩色透視功能，售價從499美元（約新台幣1萬5300元）起。

Meta也提到，現有Quest 2裝置即將降價，同時提升設備性能，提供更流暢的用戶體驗。

祖克柏說，Quest 3將配置全新高通（Qualcomm）晶片組，圖像處理性能是Quest 2的2倍，預計秋季上市，9月27日年度AR/VR大會上將公布更多細節。

市場研究機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）首席分析師沃姆瑟（Yory Wurmser）表示：「綜合所有報導來看，蘋果想要發布一款感覺更像是設計師款眼鏡的產品，而非遊戲頭戴裝置，但它發布的產品體積較大。」

沃姆瑟說，用意是讓最早嘗試新品的人及開發人員使用這款裝置，替未來數年推出更創新的混合實境頭戴裝置奠定基礎。

© 2023 AFP