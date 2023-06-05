蘋果將發表首款MR頭戴裝置 進軍元宇宙

（法新社舊金山4日電） 蘋果公司預計將在明天舉辦的2023年全球開發者大會（WWDC），發表價格昂貴的混合實境（MR）頭戴裝置，在這個尚未火熱的新興市場挑戰臉書（Facebook）母公司Meta。

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蘋果公司（Apple Inc）對於他們將在明天（台灣時間6日）舉辦的大會上，發表擴增實境（AR）或虛擬實境（VR）頭戴裝置的相關報導均不予回應。

蘋果預計發表的頭戴裝置，將成為該公司自2015年發表智慧手錶Apple Watch以來的最重要產品。

蘋果首款MR頭戴裝置也可能令蘋果執行長庫克（Tim Cook）與Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）關係更加緊張，兩人在掌管其龐大科技帝國上立場各異，特別是在個資問題以及與中國關係方面。

韋德布希證券公司（Wedbush）分析師艾夫斯（Daniel Ives）在分析報告中表示，外界對蘋果將在WWDC舞台上展示售價約3000美元的Reality Pro頭戴裝置以及為其量身打造的軟體抱以高度期待。

艾夫斯說：「我們認為蘋果的Reality Pro將搭載許多應用程序及使用案例。」

庫克也料將談論蘋果在人工智慧（AI）方面的策略。新創公司OpenAI去年底發表聊天機器人ChatGPT以來，人工智慧一直備受關注。

據艾夫斯說法，蘋果位於古柏迪諾 （Cupertino）的總部耗時多年開發這款頭戴裝置，將聚焦遊戲、串流影片、會議以及健康和健身。

這款頭戴裝置預計也將和蘋果的其他裝置緊密連動，遵循蘋果利用優質硬體讓客戶離不開蘋果生態圈的策略。

市場研究機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）首席分析師沃姆瑟（Yory Wurmser）表示：「綜合所有報導來看，蘋果想要發布一款感覺更像是設計師款眼鏡的產品，而非遊戲頭戴裝置，但這個產品的體積較大。」

沃姆瑟說：「蘋果希望將其裝置交到早期採用者及開發者手中，他們將以蘋果軟體為中心建構一個混合實境生態系統。」

© 2023 AFP