微軟違反兒童網路隱私保護法 遭美當局開罰逾6億

（法新社華盛頓6日電） 美國聯邦貿易委員會（FTC）今天表示，微軟公司將支付2000萬美元（約新台幣6億1919萬元），就貿委會指控微軟未經父母同意非法搜集兒童個資一案達成和解。

廣告 繼續瀏覽後續

聯邦貿易委員會聲明指出，微軟涉及違反「兒童網路隱私保護法」（Children's Online Privacy Protection Act，COPPA），即在未通知父母或未徵得父母同意情況下，搜集註冊在Xbox遊戲系統的兒童個資，並將兒童個資保存下來。

貿委會消費者保護局（Bureau of Consumer Protection）局長萊文（Samuel Levine）表示：「我們所提命令讓父母更容易保護孩子在Xbox上的隱私，並限制微軟搜集和保存關於孩子的資訊。」

萊文又說：「此舉也非常清楚地表明，兒童的虛擬化身、生物識別資料和健康訊息不能豁免於兒童網路隱私保護法之外。」

法律規定，網站與線上服務公司應通知父母，有關他們所搜集到的13歲以下孩童個資，並須取得父母可驗證的同意。

起訴書指出，2015年到2020年期間，微軟即便未徵得父母同意，仍保留了帳戶註冊時從兒童方面搜集的資料。

© 2023 AFP