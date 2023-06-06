防不肖人士藉AI生成不實資訊 歐盟盼網路平台加以標示

（法新社布魯塞爾5日電） 歐洲聯盟執行委員會（European Commission）官員今天表示，執委會希望大型網路平台能夠「明確標示」由人工智慧（AI）生成的文字、圖像及音檔等內容，藉此打擊假消息。

廣告 繼續瀏覽後續

主管價值和政策透明的歐盟執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）告訴記者，她已要求44家企業及組織簽署歐盟的「自律行為守則」，並遵循守則中要求使用這類標籤的新「常規」來打擊不實資訊。

她表示：「將生成式AI結合至旗下服務的簽署方，像是微軟（Microsoft）的聊天機器人Bing Chat，以及谷歌（Google）的Bard等，都應打造必要保障措施，以防不肖人士利用這些服務生成不實資訊。」

她還表示，旗下服務若有可能被人利用來散播AI生成的不實資訊，企業就應架設技術來鑒別這類內容，並明確標示讓使用者一目瞭然。

參與歐盟自律行為守則的除了微軟和谷歌，還有影音平台TikTok、谷歌的YouTube以及臉書（Facebook）的母公司Meta。

社群平台推特（Twitter）被億萬富豪馬斯克（Elon Musk) 收購後已大幅裁員，並於上個月宣布退出歐盟自律行為守則。

儘管歐盟這項守則屬自願性質，不過歐盟新的「數位服務法」（Digital Services Act, DSA）8月25日上路後，自律守則中多個打擊不實資訊的規定將成為法律義務。

© 2023 AFP