研究：便宜糖尿病藥物降低長期COVID後遺症風險

（法新社巴黎9日電） 一項今天公布的美國研究顯示，篩檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）呈陽性反應的患者，服用一種便宜的糖尿病藥物，罹患長期COVID後遺症的風險降低了40%。

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這項研究發表在「刺胳針傳染病」（Lancet Infectious Diseases）期刊。

法新社報導，此一發現被譽為有可能是對抗長期COVID後遺症的「里程碑」。世界衛生組織（WHO）估計，每10名感染過COVID-19的人，就有1人出現長期後遺症，而大眾至今對於這種現象了解甚少。

研究指出，這是首次隨機、與安慰劑對照的第3階段試驗，顯示服用藥物可預防長期COVID後遺症。

這項研究測試了名為「二甲雙胍」（metformin）的藥物；此藥最初是從法國丁香花研製出來，數十年來一直是全世界治療第2型糖尿病最常用的藥物。

此一研究涵蓋美國1126名超重或肥胖的人，其中一半受試者在檢測COVID-19呈陽性反應後數天內服用二甲雙胍，另一半則服用安慰劑。

10個月後，服用二甲雙胍的受試者中，有35人被診斷出長期COVID後遺症，服用安慰劑組則有58人；這意味服用二甲雙胍的人罹患後遺症風險減少40%。

這項試驗是在2020年12月至2022年1月之間進行，意即當中包括了Omicron變異株。研究顯示，此一變異株導致長期COVID後遺症的機率較以前的病毒株來得低。

執行試驗的團隊曾說，二甲雙胍可讓COVID-19患者緊急就診、住院和死亡的風險降低40%以上。

這項新研究的主要作者、明尼蘇達大學（University of Minnesota）研究員布拉曼特（Carolyn Bramante）說：「我們的數據顯示，二甲雙胍減少了（患者體內）新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的數量。」

目前估計已有數千萬人罹患長期COVID後遺症，許多有時令人虛弱的癥狀會一直持續，或在感染3個月後複發，可能拖上數年。

長期COVID後遺症最常見的癥狀包括疲勞、呼吸困難，以及稱為「腦霧」的思維不清晰。（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP