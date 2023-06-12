美AI語音詐騙猖獗　讓人防不勝防

（法新社華盛頓11日電） 電話那頭的聲音聽來跟真的沒兩樣，美國一名母親聽到「女兒」啜泣求救，之後一名男子接過電話，要求支付贖金。

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但其實女孩的聲音來自人工智慧（AI）合成，綁架當然也是假的。

專家表示，AI最大的危險是模糊了真實和虛幻的界線，讓網路罪犯能有廉價又有效的技術來散播假訊息。

新型詐騙震撼美國當局，歹徒使用網路上垂手可得、幾可亂真的AI語音複製工具，假冒家庭成員來詐騙親人。

住在亞利桑那州的迪斯特法諾（Jennifer DeStefano）聽到電話那頭傳來：「救我，媽，救我。」

迪斯特法諾「100%」確定那是她15歲的女兒在滑雪時陷入麻煩。

迪斯特法諾4月告訴當地電視台：「問題不是那是誰，那就是她的聲音…她哭起來就是那樣。」

在美國等9個國家針對7000人的民調中，1/4表示自己遇過AI語音詐騙，或聽過別人有類似經驗。

這份由美國資安公司邁克菲實驗室（McAfee Labs）上月發布的民調顯示，70%受訪者表示，沒有信心能「分辨真假語音」。

加州大學柏克萊分校資訊學院教授法瑞德（Hany Farid）告訴法新社：「因為現在製作高仿真的語音非常容易…網路上幾乎無人能倖免。這些詐騙正廣為流行。」

© 2023 AFP