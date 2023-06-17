烏拉圭將熔化納粹老鷹鵰像 重新鑄成和平鴿

（法新社蒙特維多16日電） 烏拉圭總統拉卡耶今天表示，烏拉圭13年前在沿岸外海一艘沉沒的二戰納粹德國驅逐艦上發現了一尊老鷹青銅雕像，現在準備熔掉這座銅雕並重新鑄造為和平鴿。

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烏拉圭總統拉卡耶（Luis Lacalle Pou）在首都蒙特維多（Montevideo）告訴記者，這座重達350公斤、象徵暴力與戰爭的雕像，將變成「和平與和睦」的象徵。

這尊有兩公尺高、爪子抓着納粹?字標誌的老鷹鵰像，是擺放在施佩伯爵將軍號（Admiral Graf Spee）的艦艉，這艘驅逐艦曾參與第二次世界大戰的最初幾場海戰之一。

1939年12月17日，施佩伯爵將軍號的艦長朗斯多夫（Hans Langsdorff）在拉普拉塔河口海戰（Battle of the River Plate）結束後，鑿沉這艘第三帝國中最大的軍艦之一。

歷經10年搜尋後，這座老鷹鵰像2006年在蒙特維多附近的拉普拉塔河中尋獲。

拉卡耶說，已挑選烏拉圭藝術家阿特楚加利（Pablo Atchugarry）將這座銅像重新鑄造成和平鴿，預計將可在今年11月完工。

© 2023 AFP