蜘蛛人：穿越新宇宙 登北美票房冠軍

(法新社華盛頓25日電) 蜘蛛人最新電影「蜘蛛人:穿越新宇宙」本周以1930萬美元超越「閃電俠」,登上北美票房冠軍。

法新社報導,儘管分析人士表示剛上映的通俗喜劇「珍愛硬起來」(No Hard Feelings)及鬼才導演魏斯安德森(Wes Anderson)最新作品「小行星城」(Asteroid City)均屬各自類別里的佳作,但這兩部片都無法超越上周票房最好的電影。

北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天估計,「蜘蛛人:穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse)周末票房收入為1930萬美元,國內累積票房超過3.17億美元,在國際間也累積5.6億元票房。

這片是2018年電影「蜘蛛人:新宇宙」(Spider-Man: Into the Spider-Verse)的續集。

皮克斯3D電腦動畫冒險片「元素方城市」(Elemental)本周票房維持第2,單周票房1840萬美元、累積票房6500萬美元。

上映首周即登票房冠軍的「閃電俠」(The Flash),本周以1520萬美元排第3,目前票房累積8760萬美元。

本周上映的「珍愛硬起來」,票房排名第4。

分析師葛羅斯(David A. Gross)表示,該片1510萬美元的票房,對原創浪漫情色喜劇來說開局漂亮,已高於同類型片的平均水準。

續集電影仍居本周票房排名主導地位,「變形金剛:萬獸崛起」(Transformers: Rise of the Beasts)以1160萬美元排名第5。

排名第6是票房900萬美元的「小行星城」。

其他票房前10名者還有:真人版「小美人魚」(The Little Mermaid)860萬美元;「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3)350萬美元;「黑化旅程 」(The Blackening)300萬美元;「鬼出櫃」(The Boogeyman)250萬美元。

