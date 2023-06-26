蜘蛛人：穿越新宇宙 登北美票房冠軍

（法新社華盛頓25日電） 蜘蛛人最新電影「蜘蛛人：穿越新宇宙」本周以1930萬美元超越「閃電俠」，登上北美票房冠軍。

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法新社報導，儘管分析人士表示剛上映的通俗喜劇「珍愛硬起來」（No Hard Feelings）及鬼才導演魏斯安德森（Wes Anderson）最新作品「小行星城」（Asteroid City）均屬各自類別里的佳作，但這兩部片都無法超越上周票房最好的電影。

北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天估計，「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）周末票房收入為1930萬美元，國內累積票房超過3.17億美元，在國際間也累積5.6億元票房。

這片是2018年電影「蜘蛛人：新宇宙」（Spider-Man: Into the Spider-Verse）的續集。

皮克斯3D電腦動畫冒險片「元素方城市」（Elemental）本周票房維持第2，單周票房1840萬美元、累積票房6500萬美元。

上映首周即登票房冠軍的「閃電俠」（The Flash），本周以1520萬美元排第3，目前票房累積8760萬美元。

本周上映的「珍愛硬起來」，票房排名第4。

分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，該片1510萬美元的票房，對原創浪漫情色喜劇來說開局漂亮，已高於同類型片的平均水準。

續集電影仍居本周票房排名主導地位，「變形金剛：萬獸崛起」（Transformers: Rise of the Beasts）以1160萬美元排名第5。

排名第6是票房900萬美元的「小行星城」。

其他票房前10名者還有：真人版「小美人魚」（The Little Mermaid）860萬美元；「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）350萬美元；「黑化旅程 」（The Blackening）300萬美元；「鬼出櫃」（The Boogeyman）250萬美元。

© 2023 AFP