談判期限近逼 好萊塢演員恐加入罷工行列

（法新社洛杉磯28日電） 不堪通膨加劇危及生計，好萊塢演員工會正與串流影音平台等影視業者談判，要求提高片酬。若談判不成，好萊塢演員將加入編劇行列展開「雙重罷工」，美國影視產業恐將停擺。

廣告 繼續瀏覽後續

美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）正在和串流影音平台Netflix、Disney等進行最後談判，當地時間6月30日午夜是最後期限。 若無法在限期內達成協議，工會已預先批准約16萬名演員及表演者的罷工行動，從一線明星至臨演都涵蓋其中。若是談判代表空手而回，這將是1960年以來好萊塢所有演員及編劇首度同時罷工。

好萊塢在1960年也曾發生過罷工事件，當時在演員、後來成為美國總統的雷根（Ronald Reagan）率領下展開，最終迫使電影公司做出重大讓步。 好萊塢編劇罷工迄今已9周，如今演員們也要求提高片酬來因應通貨膨脹，並確保未來生計。

曾出演FX電視台（FX Networks）連續劇「更美好的事」（Better Things）和娛樂時間電視網（Showtime Networks）電視劇「無恥之徒」（Shameless）的蕾貝卡梅茨（Rebecca Metz）告訴法新社，如今即便是知名演員，想在好萊塢謀生都「非常困難」。

她說：「不從事這行的人，甚至是部分業內人士都大大高估演員的收入─只是理所當然地認為，如果你在電視上看到某人，他們一定很有錢。」

蕾貝卡梅茨指出：「但過去幾年，情況已截然不同…我知道很多與我同級的人正在兼差設法維持生計，希望撐到情況好轉。」

© 2023 AFP