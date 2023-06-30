墨西哥遭熱浪侵襲 6月逾百人熱死

（法新社墨西哥市29日電） 墨西哥政府表示，墨西哥遭到一連串熱浪侵襲，6月有100多人因極端高溫而死亡。

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科學家說，全球暖化使得惡劣天氣加劇，有許多國家的氣溫飆至紀錄新高。

根據衛生部昨天公布的數據，墨西哥6月12日到25日通報了1000多起與高溫相關的緊急事件，其中有104人因此死亡。

墨西哥當局已通報4月14日到5月31日有8人熱死，使得因高溫死亡的總數來到112人。墨西哥衛生部表示，他們的主要死因是中暑，其次是脫水。

墨西哥北部區域通報的死亡人數最多，在東北部新利昂州（Nuevo Leon）有64人死亡，在與美國德州接壤的塔茅利巴斯州（Tamaulipas）有19人罹難。美國德州也受到極端高溫影響。

衛生部表示，在墨西哥，本周在西北部索諾拉州（Sonora）紀錄到的最高溫是攝氏49度；夏季期間，墨西哥平均氣溫介於攝氏30度到45度之間。

有關當局警告，自7月1日起，另一波熱浪可能將影響這個有1.27億人口的國家。

聯合國今年5月警告，由於溫室氣體與聖嬰現象（El Nino）共同導致氣溫升高，2023年到2027年幾乎肯定將成為有紀錄以來最熱的5年。

© 2023 AFP