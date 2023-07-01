以「亞果出任務」獲奧斯卡提名 美國影星亞倫阿金辭世

（法新社紐約30日電） 美國演員亞倫阿金（Alan Arkin）的家人證實，這位資深影星已與世長辭，享壽89歲。他曾出演「小太陽的願望」與「亞果出任務」等片，以諷刺的機智反應與即興表演技巧聞名。

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亞倫阿金的兒子亞當（Adam）、馬修（Matthew）與安東尼（Anthony）全都繼承父親的衣缽踏入娛樂圈，他們說，亞倫阿金「無論是作為演藝人員還是一個人，都具有獨特的天賦、才華洋溢」。

他們今天在聲明中說：「他是慈愛的丈夫、父親、祖父與曾祖父，我們深愛且將十分懷念他。」

亞倫阿金1934年3月26日出生於布魯克林（Brooklyn），父母是擁有俄羅斯和德國血統的猶太移民，他自很小的年紀就開始上表演課。

亞倫阿金的家人在1950年代搬到洛杉磯，他在當地獲得數所戲劇學院的獎學金，之後休學於1955年組成民謠樂團The Tarriers，隔年推出暢銷歌曲「香蕉船之歌」（The Banana Boat Song），接下來10年，他持續追求音樂與演戲生涯。

亞倫阿金是芝加哥知名的「第二城」（Second City）即興劇團成員，1957年藉着劇情音樂片「卡里普索熱浪」（Calypso Heat Wave），首度與The Tarriers登上大銀幕。

他在1966年喜劇片「俄國人來啦，俄國人來啦」（The Russians Are Coming, The Russians Are Coming）中，飾演被誤認為間諜的蘇聯水手羅札諾夫（Rozanov），初試啼聲參與劇情片演出，就罕見入圍奧斯卡最佳演員獎。

他接着在1967年電影「盲女驚魂記」（Wait Until Dark）與奧黛莉赫本（Audrey Hepburn）演對手戲，並在1968年的「天涯何處覓知心」（The Heart is a Lonely Hunter）飾演聾啞人士，憑藉此片第2度入圍奧斯卡獎。

許多評論家認為，亞倫阿金的演技巔峰是在1970年電影「二十二支隊」（Catch 22）的演出，這部電影改編自約瑟夫・海勒（Joseph Heller）最暢銷的悲喜劇戰爭小說。

亞倫阿金1970年代到1990年代經常參與舞台、電視與電影演出，尤其令人注意的是在「剪刀手愛德華」（Edward Scissorhands）、1997年的「另類殺手」（Grosse Pointe Blank）與1999年的「善意的謊言」（Jakob the Liar）里的角色。

亞倫阿金還親自為他在「小太陽的願望」（Little Miss Sunshine）中的角色創作了背景故事，認為他演的「胡佛爺爺」（Grandpa Hoover）以前應該是個薩克斯風手，但已經沒什麼前途，嗜好是去脫衣舞俱樂部與吸毒。

他憑藉2012年的「亞果出任務」再度獲得奧斯卡獎提名，這部片也拿下奧斯卡最佳影片獎。他在片中飾演脾氣暴躁的好萊塢製作人，為這部緊張的伊朗人質驚悚片增添喜感。

© 2023 AFP