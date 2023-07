以「亞果出任務」獲奧斯卡提名 美國影星亞倫阿金辭世

(法新社紐約30日電) 美國演員亞倫阿金(Alan Arkin)的家人證實,這位資深影星已與世長辭,享壽89歲。他曾出演「小太陽的願望」與「亞果出任務」等片,以諷刺的機智反應與即興表演技巧聞名。

亞倫阿金的兒子亞當(Adam)、馬修(Matthew)與安東尼(Anthony)全都繼承父親的衣缽踏入娛樂圈,他們說,亞倫阿金「無論是作為演藝人員還是一個人,都具有獨特的天賦、才華洋溢」。

他們今天在聲明中說:「他是慈愛的丈夫、父親、祖父與曾祖父,我們深愛且將十分懷念他。」

亞倫阿金1934年3月26日出生於布魯克林(Brooklyn),父母是擁有俄羅斯和德國血統的猶太移民,他自很小的年紀就開始上表演課。

亞倫阿金的家人在1950年代搬到洛杉磯,他在當地獲得數所戲劇學院的獎學金,之後休學於1955年組成民謠樂團The Tarriers,隔年推出暢銷歌曲「香蕉船之歌」(The Banana Boat Song),接下來10年,他持續追求音樂與演戲生涯。

亞倫阿金是芝加哥知名的「第二城」(Second City)即興劇團成員,1957年藉着劇情音樂片「卡里普索熱浪」(Calypso Heat Wave),首度與The Tarriers登上大銀幕。

他在1966年喜劇片「俄國人來啦,俄國人來啦」(The Russians Are Coming, The Russians Are Coming)中,飾演被誤認為間諜的蘇聯水手羅札諾夫(Rozanov),初試啼聲參與劇情片演出,就罕見入圍奧斯卡最佳演員獎。

他接着在1967年電影「盲女驚魂記」(Wait Until Dark)與奧黛莉赫本(Audrey Hepburn)演對手戲,並在1968年的「天涯何處覓知心」(The Heart is a Lonely Hunter)飾演聾啞人士,憑藉此片第2度入圍奧斯卡獎。

許多評論家認為,亞倫阿金的演技巔峰是在1970年電影「二十二支隊」(Catch 22)的演出,這部電影改編自約瑟夫・海勒(Joseph Heller)最暢銷的悲喜劇戰爭小說。

亞倫阿金1970年代到1990年代經常參與舞台、電視與電影演出,尤其令人注意的是在「剪刀手愛德華」(Edward Scissorhands)、1997年的「另類殺手」(Grosse Pointe Blank)與1999年的「善意的謊言」(Jakob the Liar)里的角色。

亞倫阿金還親自為他在「小太陽的願望」(Little Miss Sunshine)中的角色創作了背景故事,認為他演的「胡佛爺爺」(Grandpa Hoover)以前應該是個薩克斯風手,但已經沒什麼前途,嗜好是去脫衣舞俱樂部與吸毒。

他憑藉2012年的「亞果出任務」再度獲得奧斯卡獎提名,這部片也拿下奧斯卡最佳影片獎。他在片中飾演脾氣暴躁的好萊塢製作人,為這部緊張的伊朗人質驚悚片增添喜感。

