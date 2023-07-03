印第安納瓊斯回歸表現平淡 仍登北美票房冠軍寶座

（法新社洛杉磯2日電） 經典冒險動作電影「印第安納瓊斯」系列最新續作本周末在北美上映，在激烈競爭中奪下票房冠軍寶座；但分析師說，對於深受影迷喜愛的系列電影而言，這樣的首映表現平淡疲軟。

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根據北美院線聯盟（Exhibitor Relations）估計，「印第安納瓊斯：命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny）本周末北美票房囊括6000萬美元。

影星哈里遜福特（Harrison Ford）40多年前憑藉在「法櫃奇兵」（Raiders of the Lost Ark）中飾演考古學家印第安納瓊斯一角一炮而紅，如今「命運輪盤」是系列的最新作品，也有可能是最後一部。

「印第安納瓊斯：命運輪盤」在本周末雖將動畫續集「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）擠下冠軍寶座；但分析師說，就印第安納瓊斯系列第5部電影而言，這次上映票房表現平淡。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，這部電影獲得觀眾好評，但影評界的反應卻很冷淡。

排名第2的是「蜘蛛人：穿越新宇宙」，收入為1150萬美元；在美國累積票房接近3.4億美元。

皮克斯（Pixar）3D電腦動畫冒險片「元素方城市」（Elemental）進帳1130萬美元，從原來第2名降至第3名。

由奧斯卡影後珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）主演的通俗喜劇「珍愛硬起來」（No Hard Feelings）以750萬美元的成績居第4名。

「變形金剛：萬獸崛起」（Transformers: Rise of the Beasts），以700萬美元的票房排名第5。

「變身少女露比」（Ruby Gillman: Teenage Kraken）本周末首映，票房排名第6，進帳520萬美元，分析師葛羅斯稱這樣的表現「疲軟」。

其他票房前10名者還有：真人版「小美人魚」（The Little Mermaid）515萬美元； 「閃電俠」（The Flash）500萬美元；「小行星城」（Asteroid City）380萬美元；「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）180萬美元。

© 2023 AFP