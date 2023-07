陰兒房最終章超越印第安納瓊斯 成北美票房龍頭

(法新社洛杉磯9日電) 「陰兒房」系列最終章「陰兒房:鬼門陰深處」本周超越「印第安納瓊斯:命運輪盤」,以3270萬美元成績,成為北美票房龍頭。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)負責人葛羅斯(David A. Gross)說,儘管「陰兒房」第5部續作評價不高,但開映表現已算不錯。

「陰兒房:鬼門陰深處」(Insidious: The Red Door)擠下上周末首映的經典冒險動作電影「印第安納瓊斯」系列最新續作「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny),登上票房冠軍寶座。

「印第安納瓊斯:命運輪盤」上周末囊括6000萬美元,分析師說,對於深受影迷喜愛的系列電影而言,這樣的首映表現平淡疲軟,本周則以2650萬美元排名第2。這部新作製作成本高達2.95億美元,外界預測恐難回本。

排名第3的是改編自真實事件的傳記劇情動作片「自由之聲」(Sound of Freedom),進帳1700萬美元。

有批評者認為,「自由之聲」助長了極右派陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)的陰謀論,即有黑暗跨國集團綁架兒童並採集他們的血液。

皮克斯(Pixar)3D電腦動畫冒險片「元素方城市」(Elemental)本周以960萬美元的成績位居第4。

2018年電影「蜘蛛人:新宇宙」(Spider-Man: Into the Spider-Verse)續集「蜘蛛人:穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse)名列第5,收入800萬美元。

第6到第10的電影依序為:「兜風」(Joy Ride, 暫譯),590萬美元;「珍愛硬起來」(No Hard Feelings),530萬美元;「變形金剛:萬獸崛起」(Transformers: Rise of the Beasts),500萬美元;迪士尼真人版「小美人魚」(The Little Mermaid),350萬美元;「變身少女露比」(Ruby Gillman: Teenage Kraken),280萬美元。

