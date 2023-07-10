陰兒房最終章超越印第安納瓊斯 成北美票房龍頭

（法新社洛杉磯9日電） 「陰兒房」系列最終章「陰兒房：鬼門陰深處」本周超越「印第安納瓊斯：命運輪盤」，以3270萬美元成績，成為北美票房龍頭。

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影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）說，儘管「陰兒房」第5部續作評價不高，但開映表現已算不錯。

「陰兒房：鬼門陰深處」（Insidious: The Red Door）擠下上周末首映的經典冒險動作電影「印第安納瓊斯」系列最新續作「印第安納瓊斯：命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny），登上票房冠軍寶座。

「印第安納瓊斯：命運輪盤」上周末囊括6000萬美元，分析師說，對於深受影迷喜愛的系列電影而言，這樣的首映表現平淡疲軟，本周則以2650萬美元排名第2。這部新作製作成本高達2.95億美元，外界預測恐難回本。

排名第3的是改編自真實事件的傳記劇情動作片「自由之聲」（Sound of Freedom），進帳1700萬美元。

有批評者認為，「自由之聲」助長了極右派陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）的陰謀論，即有黑暗跨國集團綁架兒童並採集他們的血液。

皮克斯（Pixar）3D電腦動畫冒險片「元素方城市」（Elemental）本周以960萬美元的成績位居第4。

2018年電影「蜘蛛人：新宇宙」（Spider-Man: Into the Spider-Verse）續集「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）名列第5，收入800萬美元。

第6到第10的電影依序為：「兜風」（Joy Ride, 暫譯），590萬美元；「珍愛硬起來」（No Hard Feelings），530萬美元；「變形金剛：萬獸崛起」（Transformers: Rise of the Beasts），500萬美元；迪士尼真人版「小美人魚」（The Little Mermaid），350萬美元；「變身少女露比」（Ruby Gillman: Teenage Kraken），280萬美元。

© 2023 AFP