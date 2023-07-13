聯合國：美洲非裔女性普遍遇醫療歧視 美國最嚴重

（法新社紐約聯合國總部12日電） 聯合國今天警告，非裔婦女在整個美洲因「系統性種族主義」而在衛健方面受到不當對待，導致分娩時死亡率高，相關問題美國尤其嚴重。

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這類歧視從言語到肢體均有，包括拒絕提供優質護理、未經同意的強制醫療程序、拒開止痛藥和侵犯隱私等。根深蒂固的歧視助長醫病間的不信任，最終病患吃虧。

根據聯合國人口基金（UNFPA）一份措辭嚴厲的對美洲9國研究報告顯示，無論是從絕對值還是與當地非裔以外或非原住民婦女相比，非裔婦女的孕、產婦死亡率「高得驚人」。

此項研究使用來自巴西、哥倫比亞、哥斯大黎加、古巴、巴拿馬、蘇利南、千里達及托巴哥共和國、美國和烏拉圭的數據。

報告也指出「結構性種族主義和性別歧視，在孕、產婦健康差異里顯而易見，在不同收入水平、國家和地區間皆然」。

這個問題在美國尤為明顯，非裔女性在分娩時或分娩後6周內死亡，是白人女性的3倍。

在南美的蘇利南，非裔婦女在分娩過程死亡的機率是白人婦女的2.5倍，巴西和哥倫比亞則是1.6倍。

美洲地區非裔孕產婦的高死亡率，常被歸咎於「個人未能及時尋求治療、不良生活方式或遺傳體質等因素」然而聯合國人口基金斷然駁斥這類錯誤觀念，直言問題在於整個美洲「醫衛領域的系統性與長年積累的種族主義危害」。

聯合國人口基金常務董事卡內姆（Natalia Kanem）說：「種族主義的災難仍困擾着美洲的非裔女性，其中許多人是奴役受害者的後代。」

她接著說：「分娩過程中，非裔婦人和女孩遇到不當診治與對待極為常見，她們的需求未被重視，家庭也因產婦臨盆時不必要的死亡而被毀。」

© 2023 AFP