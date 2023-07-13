艾美獎入圍名單揭曉 錯棚教練獲21項提名稱霸喜劇類

（法新社洛杉磯12日電） 第75屆艾美獎入圍名單今天揭曉，Apple TV+的「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）第3季、也可能是最後一季作品則在喜劇類領域稱霸，共獲21項提名。

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喜劇類最佳影集的入圍作品還有「小學風雲」（Abbott Elementary）、「殺手進城」（Barry）、「大熊餐廳」（The Bear）、「混亂陪審團」（Jury Duty）、「漫才梅索太太」（The Marvelous Mrs. Maisel）、「破案三人行」（Only Murders in the Building）和「星期三」（Wednesday）。

入圍喜劇類最佳男主角獎的有「殺手進城」的比爾海德（Bill Hader）、「誠實診療室」（Shrinking）的傑森塞格爾（Jason Segel）、「破案三人行」的馬丁修特（Martin Short）、「泰德拉索：錯棚教練趣事多」的傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）和「大熊餐廳」的傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）。

喜劇類最佳女主角獎入圍的有「死生之交」（Dead to Me）的克麗絲汀娜雅柏蓋特（Christina Applegate）、「漫才梅索太太」的瑞秋布羅斯納漢（Rachel Brosnahan）、「小學風雲」的昆塔布倫森（Quinta Brunson）、「撲克臉」（Poker Face）的娜塔莎萊恩（Natasha Lyonne）、和「星期三」的珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）。

最佳有限劇集或獨立單元劇集的入圍作品則包括「怒嗆人生」（Beef）、「食人魔達默」（Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story）、「黛西瓊斯與六人組」（Daisy Jones & the Six）、「單身爸爸手記」（Fleishman Is In Trouble）和「歐比王肯諾比」（Obi-Wan Kenobi）。

© 2023 AFP