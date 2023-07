艾美獎入圍名單揭曉 錯棚教練獲21項提名稱霸喜劇類

(法新社洛杉磯12日電) 第75屆艾美獎入圍名單今天揭曉,Apple TV+的「泰德拉索:錯棚教練趣事多」(Ted Lasso)第3季、也可能是最後一季作品則在喜劇類領域稱霸,共獲21項提名。

喜劇類最佳影集的入圍作品還有「小學風雲」(Abbott Elementary)、「殺手進城」(Barry)、「大熊餐廳」(The Bear)、「混亂陪審團」(Jury Duty)、「漫才梅索太太」(The Marvelous Mrs. Maisel)、「破案三人行」(Only Murders in the Building)和「星期三」(Wednesday)。

入圍喜劇類最佳男主角獎的有「殺手進城」的比爾海德(Bill Hader)、「誠實診療室」(Shrinking)的傑森塞格爾(Jason Segel)、「破案三人行」的馬丁修特(Martin Short)、「泰德拉索:錯棚教練趣事多」的傑森蘇戴西斯(Jason Sudeikis)和「大熊餐廳」的傑瑞米艾倫懷特(Jeremy Allen White)。

喜劇類最佳女主角獎入圍的有「死生之交」(Dead to Me)的克麗絲汀娜雅柏蓋特(Christina Applegate)、「漫才梅索太太」的瑞秋布羅斯納漢(Rachel Brosnahan)、「小學風雲」的昆塔布倫森(Quinta Brunson)、「撲克臉」(Poker Face)的娜塔莎萊恩(Natasha Lyonne)、和「星期三」的珍娜奧蒂嘉(Jenna Ortega)。

最佳有限劇集或獨立單元劇集的入圍作品則包括「怒嗆人生」(Beef)、「食人魔達默」(Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story)、「黛西瓊斯與六人組」(Daisy Jones & the Six)、「單身爸爸手記」(Fleishman Is In Trouble)和「歐比王肯諾比」(Obi-Wan Kenobi)。

