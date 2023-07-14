出庭否認性侵指控 凱文史貝西自認情聖

（法新社倫敦13日電） 因為被控性侵，好萊塢男星凱文史貝西今天在英國倫敦站上證人席時，否認有過任何「具攻擊性」的行為，卻稱自己是「大情聖」。

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倫敦南華克刑事法院（Southwark Crown Court）稍早聽取4名男子證詞，他們指控凱文史貝西（Kevin Spacey）在2001年到2013年間犯下性侵罪行。

因電影「刺激驚爆點」（The Usual Suspects）和「美國心玫瑰情」（American Beauty）獲得奧斯卡金像獎肯定的美國演員凱文史貝西，則對所有指控一概否認。

其中一名原告指控凱文史貝西多次攻擊他，有一次在他開車載凱文史貝西去參加派對時，凱文史貝西抓住他，讓他差點就要「衝出道路外」。

凱文史貝西在作證時坦承觸摸了那名男子，但稱「那並非在使用暴力、具攻擊性、會讓人痛苦的情況下發生」。

穿着深色西裝、戴着眼鏡的凱文史貝西告訴陪審團說：「那是很溫柔的…而且，就我來看，是很浪漫的。」

凱文史貝西形容自己是「大情聖」，並聲稱兩人之間有曖昧。

凱文史貝西表示，在遭到指控後，他感到十分「崩潰」，並稱自己覺得像是「被從背後捅了一刀」。

另一名原告作證指控凱文史貝西在倫敦西區（West End）一家劇院的活動中對他說了些粗鄙的話，並抓了他的胯下。凱文史貝西否認有這樣的事發生，並稱那真的「太誇張」了。

凱文史貝西說：「我從沒說過那些他聲稱的話，我一生當中絕對不會，也絕對沒有對人講過那些話。」

他也表示，他看了原告的照片，但不認得照片中的人。

© 2023 AFP