聯合國：2030年終結愛滋病機會仍存

（法新社日內瓦13日電） 聯合國今天表示，2030年底前終結愛滋病的可能性仍在，但唯有各國領袖把握機會加強投資防治與完善法規，才能終結這個致死率最高的流行病。

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聯合國愛滋病規畫署（UNAIDS）指出，消除愛滋病作為公衛威脅仍能辦到，但加強投資、採取醫學實證防治、增強民間社會權能及解決社會不公等是必經之路。

UNAIDS指出，終結愛滋病流行首要課題在於政治與財政面向的抉擇。

UNAIDS執行主任白安易瑪（Winnie Byanyima）說：「我們還不在終止愛滋病的道路上，但我們能選擇回到正軌。」

聯合國愛滋病規畫署2015年時首度訂出要在2030年底前消除愛滋病公衛威脅此一目標。

聯合國愛滋病規畫署（UNAIDS）資料估計2022年全球有3900萬人感染人類免疫缺乏病毒（HIV）。病毒在缺乏治療的情況下會演變成俗稱愛滋病的後天免疫缺乏癥候群（AIDS）。

白安易瑪說，HIV防治成效已在一些大力投資的國家地區顯現。

在財政投資最多的國家地區，愛滋病預防有顯着進展，像非洲東部及南部，愛滋病毒的新增感染數自2010年減少57%。

然而東歐、中亞、中東及北非地區的愛滋病毒新增感染數急遽增加。

根據聯合國愛滋病規畫署統計，去年新增130萬人感染愛滋病毒，63萬人死於與愛滋病毒相關的疾病。

© 2023 AFP