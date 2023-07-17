湯姆克魯斯新片 北美開映衝第一

（法新社洛杉磯16日電） 「阿湯哥」湯姆克魯斯「不可能的任務」系列片第7章本周末榮登北美票房冠軍，今天最新估計數據顯示，恐怖片「陰兒房：鬼門陰深處」讓出上星期的龍頭寶座，來到第3。

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「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One）是湯姆克魯斯（Tom Cruise）「不可能的任務」長壽系列片最新章，法新社引述北美院線聯盟（Exhibitor Relations）數據指出，本片海撈了5620萬美元。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，「對於來到這個階段的動作爽片來說」，這樣的開映成績「約略達到平均標準」。

他補充說：「外國市場才是動作片發光發熱之處，而（這部片）海外開映表現十分強勁，唯一例外是中國，當地開出良好但非絕佳的成績。」

61歲阿湯哥在這部成本2.91億美元的作品搏命演出，做出諸如騎摩托車衝下懸崖再定點跳傘的大膽特技。

然而，「華爾街日報」報導，這部片14至16日這3天期間在北美票房撈進的5620萬美元，就沒那麼讓人驚嘆了。這部片在這個暑期開映榜單只能排第7，表現不如「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across The Spider-Verse）、「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）以及「印第安納瓊斯：命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny）這幾部系列片。

不同於其他商業片選在周末開映的作法，「不可能的任務：致命清算 第一章」於12日周三開映。發行商派拉蒙（Paramount）表示，這部片預計到了17日將有2.35億美元進帳，其中8000萬美元來自美國市場。

派拉蒙還說，阿湯哥最新力作「不可能的任務」表現優於前面幾部，「不可能的任務：全面瓦解」（Mission: Impossible ― Fallout）2018年開映時，頭5天在美國有7750萬美元收入。

至於周末排名第2的電影，則是由吉姆卡維佐（Jim Caviezel）主演的爭議動作驚悚片「自由的聲音」（Sound of Freedom）。本片描述前美國政府特工巴拉德（Tim Ballard）是如何從哥倫比亞性販運者手中解救超過100名兒童。

批評者認為，這部片助長了「匿名者Q」（QAnon）的陰謀論，亦即一個國際戀童集團綁架兒童並採集他們血液。

發行商則否認扭曲事實；不過，無論是負責演出的吉姆卡維佐，還是巴拉德本人，都採信激進匿名者Q的部分主張。

儘管有爭議，或者正是因為有爭議，這部片周末期間有2700萬美元進帳，迄今總票房來到8500萬美元。

「陰兒房：鬼門陰深處」（Insidious: The Red Door）吸金1300萬美元，低於上周末開映的3300萬美元，排名跌至第3。

排名第4的是另一部續集片，由「福伯」哈里遜福特（Harrison Ford）主演的「印第安納瓊斯：命運輪盤」。這部有可能是「印第安納瓊斯」系列最終章的作品，收入來到1200萬美元。

排名第5的是動畫片「元素方城市」（Elemental），成績870萬美元。

而排名第6到第10的作品依序為：「蜘蛛人：穿越新宇宙」，600萬美元；「變形金剛：萬獸崛起」（Transformers: Rise of the Beasts），340萬美元；「珍愛硬起來」（No Hard Feelings），330萬美元；「歡樂之旅」（Joy Ride），257萬美元；「小美人魚」（The Little Mermaid），235萬美元。

© 2023 AFP