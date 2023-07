湯姆克魯斯新片 北美開映衝第一

(法新社洛杉磯16日電) 「阿湯哥」湯姆克魯斯「不可能的任務」系列片第7章本周末榮登北美票房冠軍,今天最新估計數據顯示,恐怖片「陰兒房:鬼門陰深處」讓出上星期的龍頭寶座,來到第3。

「不可能的任務:致命清算 第一章」(Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One)是湯姆克魯斯(Tom Cruise)「不可能的任務」長壽系列片最新章,法新社引述北美院線聯盟(Exhibitor Relations)數據指出,本片海撈了5620萬美元。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)分析師葛羅斯(David A. Gross)表示,「對於來到這個階段的動作爽片來說」,這樣的開映成績「約略達到平均標準」。

他補充說:「外國市場才是動作片發光發熱之處,而(這部片)海外開映表現十分強勁,唯一例外是中國,當地開出良好但非絕佳的成績。」

61歲阿湯哥在這部成本2.91億美元的作品搏命演出,做出諸如騎摩托車衝下懸崖再定點跳傘的大膽特技。

然而,「華爾街日報」報導,這部片14至16日這3天期間在北美票房撈進的5620萬美元,就沒那麼讓人驚嘆了。這部片在這個暑期開映榜單只能排第7,表現不如「蜘蛛人:穿越新宇宙」(Spider-Man: Across The Spider-Verse)、「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3)以及「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)這幾部系列片。

不同於其他商業片選在周末開映的作法,「不可能的任務:致命清算 第一章」於12日周三開映。發行商派拉蒙(Paramount)表示,這部片預計到了17日將有2.35億美元進帳,其中8000萬美元來自美國市場。

派拉蒙還說,阿湯哥最新力作「不可能的任務」表現優於前面幾部,「不可能的任務:全面瓦解」(Mission: Impossible ― Fallout)2018年開映時,頭5天在美國有7750萬美元收入。

至於周末排名第2的電影,則是由吉姆卡維佐(Jim Caviezel)主演的爭議動作驚悚片「自由的聲音」(Sound of Freedom)。本片描述前美國政府特工巴拉德(Tim Ballard)是如何從哥倫比亞性販運者手中解救超過100名兒童。

批評者認為,這部片助長了「匿名者Q」(QAnon)的陰謀論,亦即一個國際戀童集團綁架兒童並採集他們血液。

發行商則否認扭曲事實;不過,無論是負責演出的吉姆卡維佐,還是巴拉德本人,都採信激進匿名者Q的部分主張。

儘管有爭議,或者正是因為有爭議,這部片周末期間有2700萬美元進帳,迄今總票房來到8500萬美元。

「陰兒房:鬼門陰深處」(Insidious: The Red Door)吸金1300萬美元,低於上周末開映的3300萬美元,排名跌至第3。

排名第4的是另一部續集片,由「福伯」哈里遜福特(Harrison Ford)主演的「印第安納瓊斯:命運輪盤」。這部有可能是「印第安納瓊斯」系列最終章的作品,收入來到1200萬美元。

排名第5的是動畫片「元素方城市」(Elemental),成績870萬美元。

而排名第6到第10的作品依序為:「蜘蛛人:穿越新宇宙」,600萬美元;「變形金剛:萬獸崛起」(Transformers: Rise of the Beasts),340萬美元;「珍愛硬起來」(No Hard Feelings),330萬美元;「歡樂之旅」(Joy Ride),257萬美元;「小美人魚」(The Little Mermaid),235萬美元。

