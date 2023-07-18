英國麥當勞職場涉霸凌等問題 執行長致歉

（法新社倫敦18日電） 英國廣播公司（BBC）今天報導，英國當地麥當勞被員工指控存在不當性行為、種族歧視、霸凌等問題。麥當勞英國暨愛爾蘭地區執行長麥克羅隨後道歉。

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BBC從2月開始調查，發現超過100名前任及現任英國麥當勞（McDonald's）員工指控公司存在不當性行為、種族歧視、霸凌等有毒文化。

法新社報導，此前，麥當勞與英國平等與人權委員會（Equality and Human Rights Commission, EHRC）簽署了具有法律約束力的協議，承諾保護員工免受性騷擾。

麥當勞英國暨愛爾蘭地區執行長麥克羅（Alistair Macrow）回應這些指控時告訴BBC：「英國麥當勞的17萬7000名員工都理應在一個安全、尊重和包容的工作環境下做事。我們顯然有做得不夠好的地方，對此我們深表歉意。」

麥克羅還說道：「所有經證實違反我們行為守則的行動，都將受到我們依法採取的最嚴厲措施懲處，包括解僱。」

平等與人權委員會對所有的指控感到「擔憂」，並表示將「在目前與麥當勞達成的法律協議框架內審查這些指控，解決餐廳員工的性騷擾問題」。

© 2023 AFP