挑戰AI市場大咖 Meta發布免費商用模型Llama2

（法新社舊金山18日電） 臉書母公司Meta今天免費釋出旗下開源軟體人工智慧（AI）商用模型Llama 2，與聊天機器人製造商OpenAI及谷歌（Google）等AI軟體市場大咖一較高下。

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OpenAI和Google分別開發出令人印象深刻的大型語言模型，作為旗下聊天機器人ChatGPT和Bard的基礎，這些聊天機器人因模仿人類創造力和專業知識的能力，令人振奮不已。

值此之際，Meta並不直接向消費者發布生成式人工智慧產品，而是開發了Llama模型，這是一款專為研究人員設計的語言模型，研究人員可對Llama進行修改，使模型更臻完善。

至關重要的是，Llama作為開源模型，意味其內部運作方式可供所有人進行補強和修改，這與OpenAI和Google開發的人工智慧有所不同。

包括OpenAI居世界領導地位的GPT-4等模型，都是封閉式且專有的，用戶無法進入其編程代碼，也無法取得這些人工智慧模型是如何處理資料的細節答案。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在社群媒體臉書（Facebook）貼文表示：「開源（open-source）推動創新，因為這可讓更多開發人員能使用新技術來進行開發。」

祖克柏還說，這也提高了安全性，因為開放式軟體意味可讓更多人仔細審查，以識別和修復潛在問題。

對於安全性的壓力，也凸顯Llama與OpenAI模型的不同之處，後者因提供錯誤資訊或聊天機器人在互動中脫序，一度引發恐慌。

Meta釋出這款功能更強大的新版商用模型，任何企業都可以下載，或可經由與微軟（Microsoft）的特殊合作夥伴關係，而從微軟的Azure雲端取得。 （譯者：紀錦玲）

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