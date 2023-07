芭比戰勝奧本海默 北美票房奪第一

(法新社洛杉磯23日電) 根據業界今天通報的估計數據,華納兄弟新片「芭比」(Barbie)征服北美票房,在開映周末海撈1.55億美元,暗黑傳記片「奧本海默」(Oppenheimer)則以同樣亮眼的8050萬美元進帳位居第二。

追蹤票房表現的北美院線聯盟(Exhibitor Relations)表示,粉紅大軍強攻電影院下,「芭比」(Barbie)壓倒所有其他電影,拿下本年度迄今最佳開映周末票房成績,同時刷新女性導演作品的影史開映紀錄。

周末排名第3的是「自由的聲音」(Sound of Freedom),收入2014萬美元。

第4和第5則是兩部續集片:湯姆克魯斯的「不可能的任務:致命清算 第一章」(Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One)和哈里遜福特的「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny),分別有1950萬美元和670萬美元進帳。

排名第6至第10的電影依序為:「陰兒房:鬼門陰深處」(Insidious: The Red Door),650萬美元;「元素方城市」(Elemental),580萬美元;「蜘蛛人:穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse),280萬美元;「變形金剛:萬獸崛起」(Transformers: Rise of the Beasts),112萬美元;「珍愛硬起來」(No Hard Feelings),107萬美元。

© 2023 AFP