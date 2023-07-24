芭比戰勝奧本海默 北美票房奪第一

（法新社洛杉磯23日電） 根據業界今天通報的估計數據，華納兄弟新片「芭比」（Barbie）征服北美票房，在開映周末海撈1.55億美元，暗黑傳記片「奧本海默」（Oppenheimer）則以同樣亮眼的8050萬美元進帳位居第二。

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追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）表示，粉紅大軍強攻電影院下，「芭比」（Barbie）壓倒所有其他電影，拿下本年度迄今最佳開映周末票房成績，同時刷新女性導演作品的影史開映紀錄。

周末排名第3的是「自由的聲音」（Sound of Freedom），收入2014萬美元。

第4和第5則是兩部續集片：湯姆克魯斯的「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One）和哈里遜福特的「印第安納瓊斯：命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny），分別有1950萬美元和670萬美元進帳。

排名第6至第10的電影依序為：「陰兒房：鬼門陰深處」（Insidious: The Red Door），650萬美元；「元素方城市」（Elemental），580萬美元；「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse），280萬美元；「變形金剛：萬獸崛起」（Transformers: Rise of the Beasts），112萬美元；「珍愛硬起來」（No Hard Feelings），107萬美元。

© 2023 AFP