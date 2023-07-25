做槳板運動出意外 歐巴馬私人廚師遺體尋獲

（法新社華盛頓24日電） 美國麻州警方表示，曾在白宮擔任廚師的康貝爾，在美國前總統歐巴馬夏季住處附近做槳板運動時失蹤，今天被發現時已經身亡。

廣告 繼續瀏覽後續

潛水員今天在瑪莎葡萄園島（Martha's Vineyard）的一個大湖中，發現了康貝爾（Tafari Campbell）的遺體。

據美國媒體報導，康貝爾過去在白宮擔任副主廚，後來獲歐巴馬家庭聘請擔任私人廚師。

法新社報導，45歲的康貝爾昨天在做槳板運動時，於水下失去蹤影。

歐巴馬（Barack Obama）卸下總統職位之後，在地處美國東北的瑪莎葡萄園島（Martha's Vineyard）購買了一座價值數百萬美元的濱海別墅。歐巴馬擔任總統之前和任內期間，常與家人去這座島嶼度假。

麻州警方昨天聲明表示，警方獲報「有一名男子在做槳板運動時栽進水中，似乎曾短暫掙紮浮出水面，但隨後沉入水中未再浮出」。

經過連夜搜查，遺體於第二天早上被發現，於當天稍晚確認了他的身分。

警方今天表示，事故發生時，歐巴馬和妻子蜜雪兒（Michelle Obama）並不在家。

歐巴馬夫婦在美國多家媒體刊登的聲明指出，康貝爾為「我們家庭中摯愛的一員…他的離去令人心碎」。 （譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP