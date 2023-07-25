聯合國糧食峰會 尋求修復「破碎的」糧食系統

（法新社羅馬24日電） 為期3天的聯合國（UN）峰會今天在羅馬揭幕，目的是解決「破碎」的全球糧食系統問題。目前全球有數以百萬計人正在挨餓、20億人超重或肥胖，地球也正飽受磨難。

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此次糧食系統峰會召開之際，世界各地糧食不穩定問題日益嚴重，聯合國機構警告恐有愈來愈多人將飽受長期饑餓所苦。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在開幕式中表示：「在一個物產豐饒的世界裡，仍有人們不斷因饑餓所苦或致死，這令人難以接受…全球糧食系統遭破壞，數十億人正為此付出代價。」 他說，全球有超過7.8億人挨餓，然而世界上卻有將近1/3的食物被丟掉或浪費；全球雖有4.62億人體重過輕，卻有20億人超重或肥胖。

位於義大利羅馬的3個聯合國糧食機構代表在這場峰會中齊聚一堂，包括聯合國糧農組織（FAO）、國際農業發展基金（IFAD）、世界糧食計畫署（WFP），以及各國元首、政府與委派代表。

古特瑞斯重申他對於俄羅斯退出具有里程碑意義的「黑海穀物協議」的擔憂，這項協議允許運載烏克蘭糧食的貨船駛離黑海港口。

古特瑞斯說，此舉將令「最脆弱的族群付出最多代價」，並稱這項協議是全球糧食安全的「生命線」。

聯合國糧農組織表示，為了養活全球不斷增長的人口，勢必得「徹底改變糧食的生產、加工、貿易和消費方式」。 古特瑞斯呼籲，每年至少提供5000億美元協助有需要的國家擴大長期融資規模，用於投資績效更高的糧食系統。

© 2023 AFP