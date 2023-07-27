凱文史貝西打贏狼爪案 演藝生涯有機會起死回生

（法新社洛杉磯26日電） 被控伸狼爪的「紙牌屋」（House of Cards）男星凱文史貝西（Kevin Spacey）在法律戰贏得最新一起勝利後，專家表示，有可能讓他演藝生涯起死回生。

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身背9項性侵指控的凱文史貝西今天在英國獲判無罪，他在聞判後流下男兒淚。

庭審期間，凱文史貝西作證表示，他最初於2017年被控性侵時，正值「#我也是」（#MeToo）運動巔峰，他的工作、聲譽和一切「都在短短幾天之內」毀於一旦。

專替名人打官司的律師梅契爾（Christopher Melcher）表示，凱文史貝西還有刑事官司懸而未決，現階段仍是片商「拒絕往來」的對象，但本周判決改變了一切。

梅契爾指出，如同好萊塢典型作風，一切都免不了向「錢」看，凱文史貝西人氣依舊居高不下，在倫敦庭審期間，影迷每天都現身場外給他支持。

除了英國法院今天的判決，美國紐約法院不到1年前也撤銷針對凱文史貝西的不當性行為官司，麻州法院2019年同樣做出撤銷類似指控的決定。

不過根據危機公關公司「紅榕樹」（Red Banyan）執行長尼爾曼（Evan Nierman）說法，凱文史貝西審判的「細節只有少數人在關注」。

多數觀眾「只會記得一個重點，也就是，他是清白的」。

男星強尼戴普（Johnny Depp）去年打贏前妻安柏赫德（Amber Heard）提出的誹謗官司，他最新電影「杜巴利伯爵夫人」（Jeanne du Barry）今年獲選為坎城影展開幕片，獲得影迷熱烈迴響，他也依然是迪奧（Dior）香水代言人。

梅契爾說，和強尼戴普一樣，凱文史貝西的形象在部分影迷心中甚至會更加提升，因為這些影迷欽佩兩人「為了心中的真理堅持到底」。

© 2023 AFP