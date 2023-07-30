推特恢復饒舌歌手肯伊威斯特帳號

（法新社華盛頓29日電） 「華爾街日報」（ The Wall Street Journal）今天報導，前身為推特（Twitter）的社群媒體平台X，已經恢復美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）的帳號。

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去年秋天，肯伊威斯特發布一張似乎顯示納粹黨徽與大衛之星交織在一起的照片後，推特老闆馬斯克（Elon Musk）將肯伊威斯特的推特帳號停權。

X 的新聞辦公室並未立即回覆有關肯伊威斯特帳戶的詢問；截至傍晚時分，肯伊威斯特尚未發布任何新內容。

根據「華爾街日報」報導，現在改名叫Ye的肯伊威斯特向推特保證，他不會使用自己的帳戶分享反猶太主義內容或使用有害語言。

肯伊威斯特去年的反猶太言論讓他在商業交易上損失慘重。在長達近十年的合作關係之後，阿迪達斯（Adidas）終止與他的合作關係。

Gap 和精品名牌巴黎世家（Balenciaga）也與他斷絕合作關係。

馬斯克去年10月以440億美元買下推特以來，他已經解僱了數千名員工並減少內容審核。

去年12月，他恢復前總統川普的推特帳戶，但川普尚未返回該平台。

© 2023 AFP