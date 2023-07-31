芭比再掃9300萬美元 穩坐北美票房龍頭寶座

（法新社洛杉磯30日電） 真人版電影「芭比」（Barbie）持續在全球發燒，北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天估計，該片本周以9300萬美元穩居票房龍頭位置。

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暗黑傳記片「奧本海默」（Oppenheimer）上映第2周掃進4620萬美元，「芭比海默」（Barbenheimer）的票房威力，為好萊塢夏天票房較淡時刻增色不少。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）說：「7月本是個不冷不熱的月份，但隨着芭比、奧本海默上映，觀影人數激增，在一周內，7月就追上了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的平均水準。」

「芭比」北美票房目前來到3.514億美元，海外票房累計4.23億美元，可望成為下一部票房達10億美元的電影。

本周排名第3的是超自然恐怖喜劇片「幽靈公館」（Haunted Mansion），收入2420萬美元。

「自由的聲音」（Sound of Freedom）本周以1240萬美元，位居第4。

第5名則是「不可能的任務：致命清算第一章」（Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One），進帳1070萬美元。本周票房排名前5的作品，收入都突破1000萬美元。

排名第6至第10的電影依序為：「鬼手鬼手請開口」（Talk to Me），1000萬美元；「印第安納瓊斯：命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny），400萬美元；「元素方城市」（Elemental），340萬美元；「陰兒房：鬼門陰深處」（Insidious: The Red Door），320萬美元；「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse），140萬美元。

© 2023 AFP