芭比再掃9300萬美元 穩坐北美票房龍頭寶座

(法新社洛杉磯30日電) 真人版電影「芭比」(Barbie)持續在全球發燒,北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天估計,該片本周以9300萬美元穩居票房龍頭位置。

暗黑傳記片「奧本海默」(Oppenheimer)上映第2周掃進4620萬美元,「芭比海默」(Barbenheimer)的票房威力,為好萊塢夏天票房較淡時刻增色不少。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)分析師葛羅斯(David A. Gross)說:「7月本是個不冷不熱的月份,但隨着芭比、奧本海默上映,觀影人數激增,在一周內,7月就追上了COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情前的平均水準。」

「芭比」北美票房目前來到3.514億美元,海外票房累計4.23億美元,可望成為下一部票房達10億美元的電影。

本周排名第3的是超自然恐怖喜劇片「幽靈公館」(Haunted Mansion),收入2420萬美元。

「自由的聲音」(Sound of Freedom)本周以1240萬美元,位居第4。

第5名則是「不可能的任務:致命清算第一章」(Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One),進帳1070萬美元。本周票房排名前5的作品,收入都突破1000萬美元。

排名第6至第10的電影依序為:「鬼手鬼手請開口」(Talk to Me),1000萬美元;「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny),400萬美元;「元素方城市」(Elemental),340萬美元;「陰兒房:鬼門陰深處」(Insidious: The Red Door),320萬美元;「蜘蛛人:穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse),140萬美元。

© 2023 AFP