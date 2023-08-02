加拿大規定每支菸都附警語 警告吸菸會導致陽痿和癌症等

（法新社渥太華2日電） 依據加拿大今天生效的新法規，在加國販售的每支香菸今後都必須附上獨立的健康警語，警告吸菸會導致陽痿和癌症等後果，並標示「每吸一口菸都含有有毒物質」。

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加拿大在5月初次宣布這些新法規，搶下世界第一。

附有新獨立標示的特大尺寸香菸預計在一年內於商店上架，?隨後將在2025年初推出常規尺寸香菸。

加拿大前心理健康與成癮部長班奈特 （Carolyn Bennett）曾說，這些警告標示將「近乎無法避免，且伴隨着包裝上新的圖像，將就吸菸危害健康的後果提供真實且令人心驚的提醒」。

加拿大政府指出，年輕人特別容易陷入依賴菸草的危險，其中有些只因有人給了他們一支菸後就開始吸菸，最早拿到的並非一整包附有警告標示的香菸。

在2000年時，加拿大成為第一個命令香菸包裝上要有圖像警告標示的國家，包括心臟及肺部疾病的可怕照片，以提高大眾對於吸菸會危害健康的警覺心。

吸菸的趨勢在過去20年已經下滑。

但是，根據政府的數據，吸菸問題每年依然使4萬8000名加拿大人喪生，且加拿大的醫療保健支出幾乎一半都與使用各種物質有關。

加拿大政府致力於在2035年前進一步減少吸菸人數，希望降至人口數5%，即約200萬人。

© 2023 AFP