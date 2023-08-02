稱可蘭經遭焚燒瑞典丹麥無作為 伊斯蘭組織：失望

（法新社利雅德31日電） 瑞典和丹麥國內人士一連串焚燒伊斯蘭教經典可蘭經的行為，掀起中東各地怒火，伊斯蘭合作組織（OIC）今天就北歐兩國當局對此事的反應表達「失望」。

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由57國組成、總部位於沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）的伊斯蘭合作組織特別為此事召開會議後發布聲明表示，組織秘書長塔哈（Hissein Brahim Taha）敦促兩國阻止褻瀆可蘭經，並對兩國「迄今尚未針對此事採取行動表達失望」。

塔哈在會中致詞時表示：「主張言論自由的相關當局持續默許這種違反國際法的行為一再發生，令人遺憾，這導致對宗教缺乏尊重。」

然而就在塔哈今天下午致詞時，兩名男子在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）最新的這類抗議行動中焚燒可蘭經。

其中一名男子是伊拉克籍難民默米卡（Salwan Momika），他6月底在斯德哥爾摩一座主要清真寺外焚燒數頁可蘭經，本月稍早又在伊拉克大使館外踐踏可蘭經。

在丹麥，極右派團體「丹麥愛國者」（Danske Patrioter）上周釋出一支影片，當中一名男子褻瀆並焚燒看似可蘭經的物體，並踐踏伊拉克國旗。

這類褻瀆可蘭經事件在伊拉克引發動蕩，數以百計示威群眾本月稍早襲擊瑞典大使館，並在使館區域縱火泄憤。

© 2023 AFP