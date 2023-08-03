好萊塢編劇罷工近100天 本周將與資方開會

（法新社洛杉磯2日電） 好萊塢製片公司本周將與編劇會商，是自編劇近100天前發動罷工以來，首度針對重啟協商進行討論。

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美國劇作家協會（WGA）5月2日針對酬勞和人工智慧（AI）威脅問題發動罷工，導致美國電視電影作業停擺。

而上個月，規模更大的「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA）加入編劇的罷工行列，包括奧斯卡得獎影星西恩潘（Sean Penn），加強施壓迪士尼（Disney）、 Netflix等回到談判桌。

工會今天發電郵給工會成員說，製片公司「今天聯繫WGA，要求這個周五（4日）會面以討論協商事宜」。

「會後取得更多消息後，我們將再通知各位。」

這是好萊塢60多年來首度看到編劇和演員聯手罷工，意味着電影拍攝停擺，星光熠熠首映會取消，且由於眾星不得宣傳電視節目，諸如艾美獎等的活動也都延期。

編劇和演員的聯合罷工行動對娛樂產業和加州經濟造成每天數百萬美元的損失。

編劇要求更高的酬勞，並自業務蒸蒸日上的串流平台分得更大比例的利潤。製片公司則說，它們必須削減成本以因應經濟壓力。

© 2023 AFP