好萊塢編劇演員雙罷工 乾洗店等生意跟着遭殃

（法新社加州柏班克9日電） 加州洛杉磯面積雖大，經濟卻幾乎由單一產業主導。因此，編劇100天前放下筆桿、演員隨後加入罷工行列後，靠這些人薪水過日子的周邊產業人員也跟着遭殃。

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好萊塢編劇上一次罷工要回溯至2007-2008年，當時他們停工了100天。根據獨立經濟智庫梅肯研究院（Milken Institute）的分析數據，那次的罷工讓加州經濟失血21億美元。

這一次編劇和演員的雙罷工行動，是1960年代以來首見。

好萊塢編劇和演員兩大工會成員再度聯手罷工，主要訴求都是盼在串流時代爭取更好薪酬和分紅，並清楚界定人工智慧（AI）角色，以確保飯碗不會被AI取代。

在洛杉磯，從外燴業者、花店、服飾店、雜貨商、零售商，甚至泳池清潔工，或多或少都仰賴電影電視攝製工作每年創造的700億美元薪酬。

因此，當這顆經濟引擎不再運轉，整個城市開始停頓下來。

在洛杉磯市中心西南方柏班克（Burbank）一間鄰近華納兄弟（Warner Bros.）和迪士尼（Disney）影視製作公司的乾洗店內，衣物運輸旋轉架幾乎空空如也。

56歲的乾洗店老闆馬里安（Tom Malian）說，生意約7成來自製片公司員工。他苦着一張臉說，如今「沒有人進辦公室，就沒有人拿衣服來乾洗，就這麼簡單」。

馬里安雖縮短營業時間、刪減人事成本，仍不足以抵擋這波罷工衝擊，「我帳單金額照舊，支出金額照舊。我現在已經嚇出一身汗了」。

當地餐廳和咖啡廳同樣人煙稀少的可怕，就連午餐尖峰時間仍看得到一張張空桌。

馬里安說，「現階段，每個人都很傷。」

© 2023 AFP