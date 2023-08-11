普度製藥鴉片類藥物和解案 美最高法院受理司法部挑戰

（法新社華盛頓10日電） 美國司法部對掌控普度製藥（Purdue Pharma）的薩克勒家族（Sackler）未來免受訴訟影響一事提出挑戰，最高法院今天受理，使普度所達成60億美元鴉片類藥物和解案面臨質疑。

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普度製藥過去積極推銷「奧施康定」（OxyContin），引發全國鴉片類藥物成癮危機，遭提起刑事訴訟後，同意支付鉅額罰款、損害賠償以達成和解。

薩克勒家族在讓美國充斥高成癮性鴉片類藥物一事中，海撈了上百億美元。司法部主張薩克勒家族不得在這項和解案中合法取得全面性保護，最高法院同意受理司法部提出的這項挑戰。

最高法院定於今年12月審理本案，意味針對鴉片類藥物毒癮和過量用藥禍害求償的各州和團體需要花上更多時間等待。普度製藥鴉片類藥物從2000年代初期開始荼毒美國民眾。

普度製藥的和解協議是在來自50州的法律官員經過數年談判後達成，給予老闆芮孟．薩克勒（Raymond Sackler）和莫提默．薩克勒（Mortimer Sackler）的家人保護，免受未來任何民事索賠的影響，形同保障他們的其他資產不受鴉片類藥物相關訴訟連累。

司法部在訴狀中表示，薩克勒家族在普度製藥2019年聲請破產前，在11年內陸續從公司撤走110億美元。

去年3月達成的和解協議指出，薩克勒家族「絕對、無條件…完全、最終、永遠且永久」免除進一步的法律責任。

但司法部表示，規範和解的破產法並未提供這樣的豁免權，特別是由於可能有「數不清的索賠者」不同意和解條款的內容。

薩克勒家族始終否認在鴉片類藥物濫用問題上有任何不當行為。

© 2023 AFP