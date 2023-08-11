Swatch彩虹表在馬來西亞遭禁 持有或販售恐關3年

（法新社吉隆坡10日電） 馬來西亞內政部今天表示，擁有或販售瑞士鐘錶集團Swatch彩虹手錶的人最高面臨3年徒刑。以穆斯林人口為主的馬來西亞政府抨擊LGBTQ符號，稱這類標誌「傷風敗俗」。

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同性戀在馬來西亞屬於非法，當地的LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）族群也一再遭到歧視。

馬來西亞內政部執法單位5月突擊搜查境內11家購物商場的Swatch店鋪，包括在首都吉隆坡，目的為了查扣帶有其所稱「LGBT元素」的手錶。

馬來西亞內政部今天在聲明中說，任何人若「發行、進口、生產…或持有」這類物品，如今面臨最高3年有期徒刑。

根據禁令公告，任何佩戴或銷售這種手錶的人，還可能挨罰2萬馬幣（約新台幣14萬元）。

馬來西亞內政部在聲明中說：「對於傷風敗俗或可能敗壞風俗的元素，馬來西亞政府致力於防止其散布。」

聲明還稱，由於這些Swatch手錶「宣揚和支持大眾不接受的LGBTQ+運動，並使其正常化，可能傷害…我國利益」。

馬來西亞內政部一名官員5月告訴法新社，他們之所以查扣一批Swatch手錶，是因為上頭有LGBTQ等縮寫字母，以及6款顏色而非彩虹的7色，而6色彩虹旗是LGBTQ族群在全球最知名象徵符號之一。當時一共沒收172支手錶，價值1萬4000美元。

根據傳喚通知，馬來西亞內政部是根據1984年新聞印刷物和出版品法（Printing Presses and Publications Act 1984）查扣這批手錶。批評人士譴責這項法令太過嚴苛。

Swatch因此在6月提告馬來西亞政府，並稱這些手錶「並未宣揚任何性活動，只是以趣味與歡樂方式傳達愛與和平」。

© 2023 AFP