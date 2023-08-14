美國「黑人音樂教父」克拉倫斯艾旺特逝世 享耆壽92歲

（法新社紐約14日電） 美國「黑人音樂教父」克拉倫斯艾旺特（Clarence Avant）的家人今天發表聲明表示，克拉倫斯艾旺特已在上周末逝世，享耆壽92歲。

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法新社報導，克拉倫斯艾旺特的女兒妮可艾旺特（Nicole Avant）、女婿薩蘭多斯（Ted Sarandos）及兒子亞力克斯艾旺特（Alex Avant）指出，他們的父親昨天在洛杉磯「家中安詳離世」。

他們在聲明中提及：「艾旺特/薩蘭多斯家族懷着沉重心情宣布，克拉倫斯艾旺特已經過世。克拉倫斯因為他革命性的商業領導力，在音樂、娛樂、政治及體育界被昵稱為『黑人音樂教父』。」

1931年2月25日，克拉倫斯艾旺特出生於北卡羅來納州一個小鎮，是家中8名孩子中的長子。他生前是娛樂界高層，被視為音樂界最具影響力人物之一。

他在北卡羅來納州度過大多數童年時光後，在青少年時期搬到新澤西州，在紐瓦克一處俱樂部擔任經理，展開他的音樂事業。

之後，他受到美國知名爵士樂手路易阿姆斯壯（Louis Armstrong）的長年經紀人喬葛拉瑟（Joe Glaser）所指導。

他後來成為音樂界及其他領域最受尊敬的人物之一，而且是一位民權倡議者和導師，在種族歧視嚴重的音樂界為非裔藝人突破界限。

© 2023 AFP