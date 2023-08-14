「芭比」粉紅力量續航力十足 北美票房連4冠

（法新社洛杉磯13日電） 根據業界今天的初估數字，「Barbie芭比」（Barbie）連續第4周盤踞北美票房榜首，導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）持續翻新業界紀錄。

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多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」（Hollywood Reporter）報導，葛莉塔潔薇先前已憑藉「Barbie芭比」成為「10億美元俱樂部」唯一單掛名女導演，本周再改寫歷年來女性導演作品在美加市場的票房紀錄。

法新社報導，追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）估計，「Barbie芭比」本周末再進帳3370萬美元，美加總收入達5.26億美元。

葛莉塔潔薇接下來將與珍妮佛李（Jennifer Lee）角力，看能否擠下這位迪士尼動畫片「冰雪奇緣」（Frozen）共同導演，成為史上全球票房第一的女導演。「冰雪奇緣」由珍妮佛李與克里斯巴克（Chris Buck）聯合執導。

由澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie）和加拿大男星雷恩葛斯林（Ryan Gosling）分飾芭比和肯尼的「Barbie芭比」，已在全球海撈12億美元。

歷史劇情片「奧本海默」（Oppenheimer）本周末重新登上北美票房亞軍寶座，收入估計達1880萬美元。

本周末排名第3的是動畫「忍者龜：變種大亂鬥」（Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem），票房1580萬美元，比前一周上升一個名次。

上周曾打敗「奧本海默」的「巨齒鯊2：海溝深淵」（Meg 2: The Trench），本周以1270萬美元成績跌至第4名。

吸血鬼電影「德米特號：噬血航程」（The Last Voyage of the Demeter）本周末開映，僅以650萬美元表現位居第5名，與第4名的票房相差甚遠。

排名第6至第10的電影依序為：「幽靈公館」（Haunted Mansion），560萬美元；「鬼手鬼手請開口」（Talk to Me），510萬美元；「自由的聲音」（Sound of Freedom），480萬美元；「不可能的任務：致命清算第一章」（Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One），470萬美元；「印第安納瓊斯：命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny），90萬美元。（譯者：紀錦玲）

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