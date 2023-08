「芭比」粉紅力量續航力十足 北美票房連4冠

(法新社洛杉磯13日電) 根據業界今天的初估數字,「Barbie芭比」(Barbie)連續第4周盤踞北美票房榜首,導演葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)持續翻新業界紀錄。

多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」(Hollywood Reporter)報導,葛莉塔潔薇先前已憑藉「Barbie芭比」成為「10億美元俱樂部」唯一單掛名女導演,本周再改寫歷年來女性導演作品在美加市場的票房紀錄。

法新社報導,追蹤票房表現的北美院線聯盟(Exhibitor Relations)估計,「Barbie芭比」本周末再進帳3370萬美元,美加總收入達5.26億美元。

葛莉塔潔薇接下來將與珍妮佛李(Jennifer Lee)角力,看能否擠下這位迪士尼動畫片「冰雪奇緣」(Frozen)共同導演,成為史上全球票房第一的女導演。「冰雪奇緣」由珍妮佛李與克里斯巴克(Chris Buck)聯合執導。

由澳洲女星瑪格羅比(Margot Robbie)和加拿大男星雷恩葛斯林(Ryan Gosling)分飾芭比和肯尼的「Barbie芭比」,已在全球海撈12億美元。

歷史劇情片「奧本海默」(Oppenheimer)本周末重新登上北美票房亞軍寶座,收入估計達1880萬美元。

本周末排名第3的是動畫「忍者龜:變種大亂鬥」(Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem),票房1580萬美元,比前一周上升一個名次。

上周曾打敗「奧本海默」的「巨齒鯊2:海溝深淵」(Meg 2: The Trench),本周以1270萬美元成績跌至第4名。

吸血鬼電影「德米特號:噬血航程」(The Last Voyage of the Demeter)本周末開映,僅以650萬美元表現位居第5名,與第4名的票房相差甚遠。

排名第6至第10的電影依序為:「幽靈公館」(Haunted Mansion),560萬美元;「鬼手鬼手請開口」(Talk to Me),510萬美元;「自由的聲音」(Sound of Freedom),480萬美元;「不可能的任務:致命清算第一章」(Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One),470萬美元;「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny),90萬美元。(譯者:紀錦玲)

© 2023 AFP