新片戴假鼻扮已故猶太音樂大師 布萊德利庫柏挨轟

（法新社洛杉磯16日電） 美國男星布萊德利庫柏在新片扮演已故音樂大師伯恩斯坦，劇中戴假鼻的扮相卻掀起加深猶太人刻板印象的批評聲浪。伯恩斯坦的家屬今天為此出面，向布萊德利庫柏表達支持。

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曾入圍奧斯卡金像獎的布萊德利庫柏（Bradley Cooper），在「大師風華：真愛樂章」（Maestro）中身兼編劇、導演和主角3職，前導預告本周在Netflix曝光後卻引來批評聲浪。

批評人士認為，布萊德利庫柏劇中靠戴上假鼻來飾演伯恩斯坦（Leonard Bernstein），其刻意加工的外型誇大了對猶太人的刻板印象。

批評人士認為，扮成「猶太臉」（Jewface）的做法與本身不是非裔、卻故意把臉塗黑假裝「黑人臉」（Blackface）來搶角色的演員無異。

甚至有人質疑，諸如布萊德利庫柏這些非猶太演員，是否適合扮演猶太角色。

然而，伯恩斯坦的3名子女表示，他們認為布萊德利庫柏透過「化妝方式」，以加強自己與伯恩斯坦神似度的做法，「毫無不妥」。

伯恩斯坦的子女潔美（Jamie）、亞歷山大（Alexander）和妮娜（Nina）在社群媒體發文說，「伯恩斯坦正巧有個又大又漂亮的鼻子。我們也敢肯定，我們的父親也不會（對布萊德利庫柏的扮相）有意見。」

伯恩斯坦是猶太裔烏克蘭移民之子，雖已於1990年過世，但依舊是史上最知名作曲家和指揮家之一，生前曾擔任紐約愛樂（New York Philharmonic）音樂總監，作品包括百老彙音樂劇「西城故事」（West Side Story）。

布萊德利庫柏生涯9次入圍奧斯卡獎，最讓影迷津津樂道的作品包括「一個巨星的誕生」（A Star Is Born）和「醉後大丈夫」（The Hangover）系列電影。

伯恩斯坦家族表示，布萊德利庫柏為新戲投入之深，「看到他（布萊德利庫柏）的心血遭人歪曲與誤解，讓我們心碎」。

「任何關於這個議題的刺耳抱怨聲浪，都會讓我們覺得有些虛偽的人試圖挫挫成功人士的威風，這種手段經常發生在我們的父親身上，我們看多了。」

「大師風華：真愛樂章」預計下月在威尼斯影展首映。

布萊德利庫柏已經表明，由於好萊塢演員罷工行動未歇，他將不出席首映會。罷工影響下，工會演員不得宣傳新片。

© 2023 AFP